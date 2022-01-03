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Песимістичний та оптимістичний прогнози для газового ринку на 2022 рік від Андрія Коболєва

2021 рік став для світового газового ринку поворотним у багатьох сенсах. З огляду на критичні фактори, у 2022 році цілком реальними можуть бути два сценарії розвитку подій: песимістичний та оптимістичний.

Понеділок, 3 січня 2022, 19:51

Про це повідомив колишній голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв у своєму прогнозі для Zn.Ua.

Серед основних подій, з погляду формування ключових тенденцій газового ринку, Коболєв назвав відновлення глобальної економіки, усвідомлену відмову від вугілля та перехід на метан, та завершення будівництва “Північного потоку-2”.

“Ці фактори є основними причинами стрімкого зростання цін на природний газ у Європі, що опинилася між молотом і ковадлом: молот — збільшення глобального попиту, ковадло — тактика мінімізації обсягів трубного газу, що експортується в ЄС, яку почав застосовувати “Газпром” улітку 2021 року. Комбінація цих факторів призвела до рекордно високих рівнів цін на європейських газових хабах, де ціна впевнено тримається в районі $1000 за тисячу кубометрів”, – зазначив Андрій Коболєв.

При цьому, за даними Української енергетичної біржі “наведена вартість природного газу на європейських хабах (Day-Ahead) до кордону України” наблизилася до 90 тисяч грн за тисячу кубометрів. Ціни внутрішнього ринку для промислових споживачів перетинали позначку в 50 грн за кубометр, чим поставили на межу виживання відразу кілька галузей економіки.

Для прогнозування ситуації на 2022 рік Андрій Коболєв перелічив основні показники, з котрими країна входить у новий рік, зокрема:

  • запаси газу в українських сховищах будуть нижчими за 14 млрд кубометрів;
  • обсяг внутрішнього споживання досягатиме 180 млн кубометрів на добу;
  • внутрішній видобуток перебуватиме на незмінному рівні у 55 млн кубометрів на добу;
  • НАК “Нафтогаз України” перебуває у стані глибокого фінансового дефіциту та може залучати кошти для його покриття лише у держави.

З урахуванням того, що Україна не зможе обійтися без значних обсягів імпорту газу в першому кварталі 2022 року для покриття пікових навантажень, спричинених низькою температурою, головним фактором, який визначить ситуацію на українському ринку газу стане розмір збитків, яких держава зазнає за цей період.

Тут колишній голова НАК “Нафтогаз України” вважає можливими два варіанти розвитку подій: песимістичний та оптимістичний.

За першим “Нафтогаз” не зможе забезпечити достатній імпорт газу. Цей сценарій може відбутися не лише через відсутність коштів, а й у разі нестачі імпортних потужностей із Євросоюзу. У цьому сценарії на Україну очікує неминучий відбір російського газу з транзитного потоку.
Реакцію росіян передбачити нескладно: зупинення транзиту територією України та негайне розірвання діючого транзитного контракту. Розмір фінансових збитків у такій ситуації підраховувати немає сенсу, оскільки вони будуть набагато більшими, ніж втрати на різниці в ціні купівлі та продажу газу плюс втрачені доходи від транзиту російського газу до кінця 2024 року. З великою ймовірністю це призведе до запуску “Північного потоку-2” та відмови “Газпрому” від використання українського маршруту за повної мовчазної згоди західних партнерів.

За другим “Нафтогаз” зможе забезпечити достатній імпорт газу. У цьому сценарії вже мало що залежить від самого “Нафтогазу”, адже кошти в такому обсязі компанії, яка залишилася без грошових коштів і вже неспроможна сплатити навіть поточні податки, може надати лише держава. Ціну такого імпорту передбачити складно, але купувати “Нафтогазу” доведеться за будь-яку ціну, навіть якщо вона знову повернеться на рівень понад $2000 за тисячу кубометрів. Тож державі доведеться знайти від $2 до $6 млрд на підтримку державної компанії.

У цьому випадку збитки першого кварталу будуть лише фінансовими, оцінити їх нескладно — ціна купівлі газу мінус ціна його продажу, від $1,5 до $5,3 млрд від’ємного результату.

“Я дуже сподіваюся, що погода буде до нас прихильною, і ми обмежимося оптимістичним сценарієм. Як говорить відоме прислів’я, “якщо проблему можна вирішити за гроші, то це не проблема, це витрати”, – резюмував Андрій Коболєв.

Нагадаємо, на запит #Букв у листопаді 2021 року в Укртрансгаз повідомили, що наявних запасів газу має вистачити для опалювального сезону.

Теги: прогноз, Андрій Коболєв, газовий прогноз 2022 рік, газовий ринок, НАК "Нафтогаз України"

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