Губернатор Петербурга Олександр Беглов та голова ДНР Денис Пушилін обговорили встановлення побратимських зв'язків між Санкт-Петербургом та Маріуполем.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство “Інтерфакс”.

“Рішення про встановлення побратимських зв’язків між містами Олександр Беглов, Денис Пушилін і Костянтин Іващенко ухвалили під час телефонної розмови між губернатором Санкт-Петербурга, головою Донецької республіки й головою адміністрації Маріуполя”, — йдеться в повідомленні.

Беглов зауважив, що відповідну угоду буде підготовлено та підписано у найкоротші терміни.

За його словами, Санкт-Петербург і Маріуполь — міста з найпотужнішим промисловим потенціалом та портовою інфраструктурою. Він додав, що сьогодні Маріуполь переживає “складний етап, і ми готові сприяти його відродженню”.

Зокрема “установити галузеві зв’язки між підприємствами, налагодити контакти у сферах будівництва, ЖКГ, охорони здоров’я, освіти, культури” тощо.