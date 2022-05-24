Про це повідомляє російське інформаційне агентство “Інтерфакс”.
“Рішення про встановлення побратимських зв’язків між містами Олександр Беглов, Денис Пушилін і Костянтин Іващенко ухвалили під час телефонної розмови між губернатором Санкт-Петербурга, головою Донецької республіки й головою адміністрації Маріуполя”, — йдеться в повідомленні.
Беглов зауважив, що відповідну угоду буде підготовлено та підписано у найкоротші терміни.
За його словами, Санкт-Петербург і Маріуполь — міста з найпотужнішим промисловим потенціалом та портовою інфраструктурою. Він додав, що сьогодні Маріуполь переживає “складний етап, і ми готові сприяти його відродженню”.
Зокрема “установити галузеві зв’язки між підприємствами, налагодити контакти у сферах будівництва, ЖКГ, охорони здоров’я, освіти, культури” тощо.
- Нагадаємо, маріупольська окупаційна влада планує передати місто під командування “кадирівців”. Таке рішення, ймовірно, ухвалили через те, що Маріуполь “виявився занадто недружнім і націоналістичним”.
- Також народний депутат України Сергій Тарута розповів про подробиці щодо жертв та чинних обставин у Маріуполі. За його словами, у місті під завалами багатоповерхівки у бомбосховищі знайшли тіла щонайменше 200 людей. Також щонайменше 500 маріупольців ховались у будівлі Драмтеатру в момент бомбардування.
- У п’ятницю, 20 травня, у РФ повідомили, що їхні військові “повністю звільнили” металургійний завод “Азовсталь” у Маріуполі, де останні місяці перебували українські захисники та цивільні мешканці міста.
- У заблокованому та тимчасово окупованому місті Маріуполь окупанти планують з нового навчального року повністю русифікувати навчання, впровадивши свої стандарти.
- У Маріуполі окупанти влаштували “автопробіг волонтерів” з червоними прапорами. Захід завершився екскурсією всередині знищеного росіянами Драмтеатру.