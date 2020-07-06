Петиція опублікована на сайті президента.
Цю петицію зареєструвала Юліана Гордій 7 квітня 2020 року. Станом на 6 липня вона набрала 25520 голосів при необхідних 25 тис.
“Без клінічно підтвердженої доказової бази з безпеки даного виду зв’язку просимо не вводити його в нашій країні”, – йдеться в тексті петиції.
Статус звернення – “очікує розгляду”: глава держави Володимир Зеленський, згідно із законом, повинен відповісти на нього.
Раніше повідомлялося, що у Великобританії підпалювали вежі 5G, після того, як стали поширювати теорії онлайн-змови про зв’язок між вежею стільникового зв’язку та пандемією коронавірусу.
- Китайські оператори запустили 5G.
- У Німеччині після тестування запрацювала мережа мобільного зв’язку п’ятого покоління – 5G.