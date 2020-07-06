Електронна петиція з вимогою заборони впровадження в Україні зв'язку 5G через його "вкрай негативного впливу на здоров'я" набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Петиція опублікована на сайті президента.

Цю петицію зареєструвала Юліана Гордій 7 квітня 2020 року. Станом на 6 липня вона набрала 25520 голосів при необхідних 25 тис.

“Без клінічно підтвердженої доказової бази з безпеки даного виду зв’язку просимо не вводити його в нашій країні”, – йдеться в тексті петиції.

Статус звернення – “очікує розгляду”: глава держави Володимир Зеленський, згідно із законом, повинен відповісти на нього.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії підпалювали вежі 5G, після того, як стали поширювати теорії онлайн-змови про зв’язок між вежею стільникового зв’язку та пандемією коронавірусу.