Петиція до президента України Володимира Зеленського щодо скасування карантину вихідного дня набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Про це свідчить інформація на сайті Офісу президента.

Зокрема, станом на ранок 14 листопада петиція набрала понад 27 тисяч голосів. Тепер її повинен розглянути Зеленський.

Автор петиції наголосив, що введення карантину вихідного дня “жодним чином не вплине” на динаміку розповсюдження коронавірусу, а лише матиме матиме катастрофічні наслідки для економіки і соціокультурного життя українського суспільства, спричинить повну втрату прибутків, призведе бізнес до нерентабельності і закриття.

Також зазначається, що громадськість, представники бізнесу та експерти ринку вимагають не вводити в дію карантин вихідного дня, а в разі його введення – скасувати.