Про це свідчить інформація на сайті Офісу президента.
Зокрема, станом на ранок 14 листопада петиція набрала понад 27 тисяч голосів. Тепер її повинен розглянути Зеленський.
Автор петиції наголосив, що введення карантину вихідного дня “жодним чином не вплине” на динаміку розповсюдження коронавірусу, а лише матиме матиме катастрофічні наслідки для економіки і соціокультурного життя українського суспільства, спричинить повну втрату прибутків, призведе бізнес до нерентабельності і закриття.
Також зазначається, що громадськість, представники бізнесу та експерти ринку вимагають не вводити в дію карантин вихідного дня, а в разі його введення – скасувати.
- Напередодні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада. Згідно з рішенням уряду, протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. У цей час в Україні дозволено працювати лише аптекам, продуктовим магазинам та АЗС.
- На думку уряду та президента Володимира Зеленського, запровадження “карантину вихідного дня” на декілька тижнів допоможе покращити епідситуацію в країні і уникнути жорсткого локдауну.
- Проте місцева влада у деяких містах України відмовляється запроваджувати введений Кабінетом Міністрів “карантин вихідного дня” з жорсткими обмеженнями.