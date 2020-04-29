Про це повідомляється на офіційному сайті Президента.
Уточнюється, що на цю мить петиція набрала 25 410 голосів з 25 000 необхідних для розгляду.
За словами автора петиції, церква Московського Патріархату (яка наразі займає Києво-Печерську лавру) – не автокефальна православна церква на території України, а її ієрархи були помічені в діях, які спрямовані проти інтересів українського народу.
“Православна церква України (ПЦУ) – автокефальна православна церква на території України, п’ятнадцята в диптиху. Константинопольська церква вважає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії. ПЦУ утворилася в результаті об’єднання трьох українських православних церков: УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП. Цілком справедливо, щоб духовну святиню використовувала православна конфесія, яка визнана православним світом автокефальною православною церквою на території України”, – було сказано в тексті петиції.
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