Про це свідчать скріни інформаційного каналу фракції “Слуга народу”, повідомляє видання “Цензор.нет”.

Раніше народний депутат з фракції “Європейська Солідарність” Вікторія Сюмар повідомила, що фракція домоглася проведення позачергового засідання Верховної Ради у четвер, 7 травня для прийняття законів про страхування лікарів та введення масового тестування.

“У четвер буде позачергове засідання. За нашим наполяганням. Нарешті з розглядом актуальних питань — про страхування лікарів і обов’язкове тестування груп ризику. Це перше позачергове, яке скликано на вимогу опозиції, а саме з ініціативи “Європейської Солідарності”. Без монобільшості. Ми зібрали 150 підписів. Петро Порошенко зареєстрував це в Раді. Разумков оголосив сесію”, – розповіла Сюмар.

У чаті Арахамія пригрозив “слугам народу” за те, що підписали вимогу і Порошенко вперше зміг зібрати позачергову сесію з законом про коронавірус.

“Люди Петі ходили і збирали підписи, частина наших людей повелася на провокацію і теж дала підписи”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Порошенко пропонує в разі інфікування медпрацівника — в 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (210 200 грн). А в разі смерті працівника — в 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (1 576 500 грн).

Одночасно Арахамія повідомляє, що зареєстрований альтернативний законопроєкт, який передбачає виплату 300 неоподатковуваних мінімумів доходів, якщо лікар захворів COVID-19 і протягом року отримав будь-яку ступінь інвалідності.

А якщо лікар помер від COVID-19, то його смерть прирівнюється до смерті воїнів на передовій з усіма виплатами.

Відзначається, що позачергова сесія відбудеться у четвер 7 травня і триватиме одну годину.