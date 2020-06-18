П'ятий Президент України Петро Порошенко прибув до Печерського райсуду Києва, де йому сьогодні мають обрати запобіжний захід.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На ганку біля входу в будівлю суду Петро Порошенко приєднався до своєї дружини Марини, яка прибула туди кількома хвилинами раніше.

П’ятий президент подякував усім за підтримку в зв’язку зі смертю його батька Олексія Івановича.

“Сьогодні ми з вами зібралися під цим судилищем. Що означає сьогодні цей суд? Вперше за 28 років президент України йде до суді, де повністю їхні прокурори вимагають арешту. Це дріб’язкова помста дріб’язкових закомплексованих людей. Але ми з вами їх точно не боїмося, тому що з нами правда”, – сказав Порошенко.

За його словами, нинішня влада хоче знову перетворити Україну в Україну часів Януковича, де було відсутнє верховенство права, переслідувалася опозиція, були загравання з Росією і свавілля “Беркута”.

Дружина Марина Порошенко вважає, що справа проти її чоловіка “є повністю вигаданою”.

Нагадаємо, що Офіс Генерального прокурора оголосив Порошенко про підозру нібито тиску на голову Служби зовнішньої розвідки у 2018 році з метою призначення Сергія Семочко першим заступником голови служби.

Прокуратура наполягає на арешті Петра Порошенка на період досудового розслідування – з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн грн.

Під будівлю райсуду приїхали прихильники п’ятого президента Петра Порошенка. Також стягуються сили поліції.