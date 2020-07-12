Сьогодні, 12 липня, в світі відзначає День фотографа, День різнокольорових очей, Всесвітній день бортпровідника, а в Україні святкую День рибалки.

Про це розповідають #Букви.

У США – День пирога з Пеканов, День подяки коровам, День паперового пакета, в Уругваї – День батька, в Австралії – День аборигенів, в Норвегії – День фіорду, в Білорусі – День працівників податкових органів, в Ірландії – День поминання. День незалежності – відзначають Кірібаті, Сан-Томе і Прінсіпі.

Пам’ятні дати

У 1917 році під час Першої світової війни вперше в світі застосували отруйна речовина іприт.

У 1931 році у Франції відкрили пам’ятник мушкетеру д’Артаньяном.

У 1933 році Конгрес США ввів МРОТ – мінімальний розмір оплати праці. Тоді він склав 33 центи на годину.

У 1962 році в одному з клубів Лондона дала свій перший концерт група Rolling Stones.

У 2003 році в Каліфорнії суд зобов’язав тайванську фірму-виробника карамелі виплатити 50 млн доларів батькам дитини, яка подавилася цукеркою і загинула від цього.

Церковне свято

Сьогодні православні та греко-католики вшановують пам’ять апостолів Петра і Павла. Саме в цей день завершується Петрів піст.

Що не можна сьогодні робити

Не можна важко працювати, прибирати, займатися садом або городом.

Не можна прати, прасувати, шити.

Не варто сваритися.

Прикмети

З ранку дощ – урожай буде поганим;

зміна погоди протягом дня, коли за дощем слід сонце, а потім знову дощ, – до родючості.

Петро і Павло годину збавив, дні стають коротшими.

12 липня іменини відзначають Петро, ​​Павло, Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Кир, Сергій.