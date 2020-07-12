Про це розповідають #Букви.
У США – День пирога з Пеканов, День подяки коровам, День паперового пакета, в Уругваї – День батька, в Австралії – День аборигенів, в Норвегії – День фіорду, в Білорусі – День працівників податкових органів, в Ірландії – День поминання. День незалежності – відзначають Кірібаті, Сан-Томе і Прінсіпі.
Пам’ятні дати
У 1917 році під час Першої світової війни вперше в світі застосували отруйна речовина іприт.
У 1931 році у Франції відкрили пам’ятник мушкетеру д’Артаньяном.
У 1933 році Конгрес США ввів МРОТ – мінімальний розмір оплати праці. Тоді він склав 33 центи на годину.
У 1962 році в одному з клубів Лондона дала свій перший концерт група Rolling Stones.
У 2003 році в Каліфорнії суд зобов’язав тайванську фірму-виробника карамелі виплатити 50 млн доларів батькам дитини, яка подавилася цукеркою і загинула від цього.
Церковне свято
Сьогодні православні та греко-католики вшановують пам’ять апостолів Петра і Павла. Саме в цей день завершується Петрів піст.
Що не можна сьогодні робити
- Не можна важко працювати, прибирати, займатися садом або городом.
- Не можна прати, прасувати, шити.
- Не варто сваритися.
Прикмети
- З ранку дощ – урожай буде поганим;
- зміна погоди протягом дня, коли за дощем слід сонце, а потім знову дощ, – до родючості.
- Петро і Павло годину збавив, дні стають коротшими.
12 липня іменини відзначають Петро, Павло, Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Кир, Сергій.