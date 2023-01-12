Про це інформує пресслужба УАФ.

УАФ висловила вдячність Петракову та його тренерському штабу за “високий професіоналізм та незабутні перемоги на посаді головного тренера національної команди”.

У пресслужбі також зазначили, що унікальні досягнення тренера разом з юнацькими збірними України зі світовим чемпіонством команди U-20 “назавжди золотими літерами вписані в історію українського футболу”.

Бажаємо Олександрові Васильовичу успіхів у подальшій кар’єрі, нових перемог та яскравих звершень”, – мовиться у повідомленні.

Своєю чергою, Петраков також подякував УАФ за можливість очолити й працювати з національною командою. Окрім цього, він подякував гравцям команди та тренерсько-адміністративному штабу за те, що упродовж півтора року усі “були єдиним цілим, згуртованим і натхненним ідеєю захисту інтересів України на футбольному полі й поза ним”.

Петраков наголосив, що команда спільно прагнула досягти найбільшого й подарувати Україні радість перемог у найважчий період новітньої історії держави.

Дякуємо нашим найкращим у світі уболівальникам за те, що палко й щиро підтримували й вірили в нас! Я залишаюся найпалкішим уболівальником збірної України! Слава Україні!”, – зазначив він.

Під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів (шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих і пропущених м’ячів 23—13).

Довідка. Олександр Петраков – киянин, народився 6 серпня 1957 року. Є вихованцем київського футбольного клубу “Динамо”.

З 2009 року має звання заслуженого тренера України. У 2019 році президент України надав йому звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту України. Саме під керівництвом Олександра Петракова молодіжна національна команда вперше в історії українського футболу виграла чемпіонат світу серед 20-річних (U-20). Відбулося це у 2019 році.

18 серпня 2021 року Олександр Петраков став виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України. Вже 18 листопада 2021 року виконком Української асоціації футболу затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України.