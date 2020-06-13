Петрів піст, який встановлений на честь апостолів Петра і Павла є першим літнім постом, і в цьому році почнеться в понеділок, 15 червня.

#Букви розповідають про історію та традиції посту.

Щорічно Петрів піст починається в різний час. Він починається через тиждень після Дня Святої Трійці, в понеділок, після дев’ятої неділі після Пасхи, а закінчується в День Петра і Павла -12 липня. Таким чином, в залежності від дати святкування Великодня пост може тривати від 8 до 42 днів.

Історія

Встановлення Петрового посту відноситься до перших часів Православної Церкви. Але утвердився він, коли в Константинополі і Римі були побудовані храми в ім’я первоверховних апостолів Петра і Павла. Освячення константинопольського храму відбулося в день пам’яті апостолів 12 липня (за старим стилем – 29 червня), і з тих пір цей день став особливо урочистим.

Апостол Петро був простим рибалкою, а в Господа повірив після того, як Ісус прочитав проповідь в його човні. Тенета рибалки стала рватися від кількості риби, хоча до цього Петро не міг виловити жодної рибини. Після цього віра його в Бога стала незламною. Він єдиний, хто не побоявся йти за Ісусом по воді.

Апостол Павло не сприймав християнство. Він навіть відправився в Дамаск на боротьбу з ним. Однак по дорозі світло осяяло його і він почув слова Господа. Сліпим він прибув в Дамаск і прийняв хрещення, після чого прозрів.

З тих пір Петра і Павла вважаються найбільш ревними послідовниками Христа.

Вони постилися і молилися перед тим, як почали проповідувати Євангеліє і нести в народ вчення про Христа. Тому за прикладом святих, віруючі в Петрів піст повинні утриматися від їжі і розваг, щоб очистити своє тіло та думки.

Що можна їсти?

Петрів піст менш суворий, ніж Великий піст: під час нього слід щотижня – по середах і п’ятницях – утримуватися від риби. У ці дні дозволяється вживати воду, хліб, сирі овочі і фрукти, сухофрукти, горіхи і мед.

У вівторок, четвер, суботу і неділю можна їсти рибу, а також її дозволяється вживати в їжу в дні пам’яті якого-небудь великого святого або дні храмового свята.

Протягом усього посту забороняється їсти м’ясо, молочні продукти і яйця.

Що не можна робити під час посту?

Під час Петрового посту забороняється сваритися, лаятися, вживати нецензурну лексику, заздрити, засуджувати тощо.

Також не можна одружуватися, гадати, проводити певні обряди і ритуали.

Крім того, подружжю потрібно утримуватися від інтимних стосунків і зачаття дитини.

Традиції

У народній традиції переддень посту називається: Всесвятські, Яєчні, Качальні, Лугові, Кропив’яні, Русальскі заговини. Характерна особливість гулянь заговин – це лугові гуляння. Типовими і відомими до середини ХХ століття обрядовими іграми лугового гуляння були ігри хороводів.

Вважалося, що, той, хто дотримувався Петрівого посту, міг сподіватися на Божу допомогу в працях.

Після закінчення посту зазвичай починався сінокіс.