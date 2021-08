Про це свідчить аналіз “Громадського”.

Свої знання англійської шостий український лідер Володимир Зеленський вперше продемонстрував у 2019 році, коли намагався відповідати на запитання журналіста BBC Джона Фішера. Але Зеленський зміг сказати лишень кілька загальних фраз на кшталт “first of all I’m a normal human”, після чого перейшов на звичну для нього російську. Іноді Зеленський намагається розмовляти англійською, зустрічаючись з іноземними лідерами чи іноземними журналістами під час своїх пресконференцій.

Попри об’єктивність, у пресслужбі Зеленського англійську президента неприховано хвалять.

“Англійську мову президента ви неодноразово чули, вона — на пристойному рівні. З лідерами іноземних держав він може легко спілкуватися без перекладачів. Якось вдосконалювати мову президент, на жаль, не має часу, але регулярно практикується у телефонних та персональних розмовах з іноземними партнерами”, — прокоментував прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

Його попередник, Петро Порошенко, був першим президентом, який міг послуговуватися англійською мовою на високому рівні. Він розмовляв англійською на міжнародних самітах, звертаючись до Конгресу США та виголошуючи доповідь під час засідання Генеральної асамблеї ООН.

“Англійська Порошенка — здебільшого граматично й лексично правильна, однак із доволі відчутним акцентом. Головне — достатньо впевнена: поки що він єдиний з українських президентів, хто давав інтерв’ю іноземним медіа виключно англійською”, – повідомили у виданні.

Окрім англійської, Порошенко володіє польською, румунською та болгарськоюу мовами.

Досить відома така його репліка:

“Коли я почав працювати в Києві з польськими колегами, то rozumiem wszystko po polsku, I speak English fluently, спокойно и комфортно разговариваю по-русски, розмовляю українською”.

Порошенко був єдиним українським президентом, який наполягав на тому, аби англійську активно вивчали українці, передусім ті, хто претендує на високі посади. Порошенко наполягав на тому, що англійська має стати другою робочою мовою після української. Він хотів, аби знання англійської було обов’язковим критерієм під час приймання на державну службу.

Четвертий президент України Віктор Янукович не просто не знав англійську, але й ледь розмовляв українською, часто забуваючи прості слова (як от “йолка”). У 2012 році Янукович виголосив фразу “Welcome in Ukraine”, сплутавши прийменники in та to. Інтерв’ю іноземним журналістам Янукович взагалі давав російською.

Третій президент України Віктор Ющенко багато уваги приділяв формуванню української національної ідентичності та зовнішній політиці, але англійською не володів. Цікаво, що його батько був вчителем англійської мови, а друга дружина Катерина – громадянкою США.

Чи знають англійську бодай на побутовому рівні перший та другий президенти України, Леонід Кравчук та Леонід Кучма, взагалі невідомо. Принаймні у публічній площині вони англійською ніколи не спілкувалися.