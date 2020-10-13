Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому на його Facebook-сторінці.
“Cьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Завтра повертаюся до роботи”, — сказав Порошенко.
Порошенко подякував всім медикам країни та їх віддану працю. Особливу подяку він висловив лікарям, що поставили його на ноги за 1,5 тижня, та персонально — лікарці Ользі Голубовській.
Одночасно лідер “ЄС” привернув увагу на нецільове використання коштів з COVID-фонду, дефіцит ліжкомісць, ліків та обладнання в лікарнях та інші проблеми. Він закликав Уряд та президента Володимира Зеленського розбити ряд кроків для їх віришення, а саме:
- застрахувати лікарів, забезпечити їх костюмами, не затримувати доплати;
- повернути до у Фонд боротьби з коронавірусом 35 мільярді гривень;
- розробити стратегію подальшої боротьби з коронавірусом, розраховану щонайменше на 2021 рік;
- зробити тестування на коронавірус доступним для всіх, в першу чергу протестувати лікарів та вчителів;
- запустити вітчизняні лінії виробництва засобів індивідуального захисту;
- створити локальний фонд протидії коронавірусу у кожній області, місті, громаді і прийняти відповідні програми, розраховані не менше, ніж на рік.
Насамкінець Порошенко порадив усім носити та правильно вдягати маски, мити руки з милом, дотримуватися дистанції та інших правил, аби убезпечити себе від захворювання.
- Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, п’ятий президент України, лідер фракції “Європейської солідарності” Петро Порошенко захворів на коронавірус.
- 3 жовтня Петра Порошенка було ушпиталено з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. Також захворіла його донька.
- 12 жовтня лідера партії “Європейська Солідарність” виписали з лікарні.