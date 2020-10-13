Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому на його Facebook-сторінці.

“Cьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Завтра повертаюся до роботи”, — сказав Порошенко.

Порошенко подякував всім медикам країни та їх віддану працю. Особливу подяку він висловив лікарям, що поставили його на ноги за 1,5 тижня, та персонально — лікарці Ользі Голубовській.

Одночасно лідер “ЄС” привернув увагу на нецільове використання коштів з COVID-фонду, дефіцит ліжкомісць, ліків та обладнання в лікарнях та інші проблеми. Він закликав Уряд та президента Володимира Зеленського розбити ряд кроків для їх віришення, а саме:

  • застрахувати лікарів, забезпечити їх костюмами, не затримувати доплати;
  • повернути до у Фонд боротьби з коронавірусом 35 мільярді гривень;
  • розробити стратегію подальшої боротьби з коронавірусом, розраховану щонайменше на 2021 рік;
  • зробити тестування на коронавірус доступним для всіх, в першу чергу протестувати лікарів та вчителів;
  • запустити вітчизняні лінії виробництва засобів індивідуального захисту;
  • створити локальний фонд протидії коронавірусу у кожній області, місті, громаді і прийняти відповідні програми, розраховані не менше, ніж на рік.

Насамкінець Порошенко порадив усім носити та правильно вдягати маски, мити руки з милом, дотримуватися дистанції та інших правил, аби убезпечити себе від захворювання.