Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому на його Facebook-сторінці.

“Cьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Завтра повертаюся до роботи”, — сказав Порошенко.

Порошенко подякував всім медикам країни та їх віддану працю. Особливу подяку він висловив лікарям, що поставили його на ноги за 1,5 тижня, та персонально — лікарці Ользі Голубовській.