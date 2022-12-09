П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у Вашингтоні на Форумі Міжнародного демократичного союзу отримав нагороду IDU імені Буша-Тетчер "за свободу".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Під час своєї промови, п’ятий президент України подякував українцям за мужність і закликав західних партнерів дати більше зброї для ЗСУ, зокрема системи протиповітряної оборони Patriot, реактивні винищувачі, F-16, танки Abrams.

“Дякую за цю велику нагороду та за таку велику честь передати її хороброму та героїчному народу України, який день і ніч бореться з дуже могутнім і жорстоким ворогом – другою армією світу, ядерною державою та жорстоким неоімперіалістичним диктаторським режимом. Без тепла в домівках, але з теплом у серцях. Без води, але з жагою змусити ворога бігти. Без електроенергії в мережі, але з силою вистояти та перемогти”, – сказав Петро Порошенко у промові.

А також додав, що ця нагорода — важливий символ і сильне посланням українському народові про єдність і солідарність демократичного світу з Україною.

Крім того, Петро Порошенко наголосив, що широкомасштабна війна РФ проти України ще не закінчилася й додав: “сьогодні саме жовто-блакитна українська парасолька захищає демократію, свободу та наші спільні цінності на європейському континенті. Ми не будемо торгувати теплом, водою чи електроенергією за нашу незалежність, суверенітет, демократію та геополітичний вибір”.

Також п’ятий президент України закликав країни світу запроваджувати більше санкцій проти Російської Федерації й надати більше зброї українським захисникам.

“Нам потрібні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot, реактивні винищувачі, як F-16, танки, як Abrams”, – закликав Порошенко.

Довідково. Міжнародний демократичний союз (IDU) – це глобальне об’єднання правоцентристських політичних сил із 65 країн світу. Засновниками IDU були прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віцепрезидент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів.

Нагорода Буша-Тетчер за Свободу – це найвища відзнака IDU. Ця нагорода має ім’я двох головних засновників IDU, історичних лідерів свого часу, чия спадщина втілює основну місію IDU щодо підтримки свободи та демократії в усьому світі: президента Джорджа Буша і прем’єр-міністра Маргарет Тетчер. Нагорода відзначає видатний внесок, зроблений членами партії IDU або окремими особами у просуванні основних цінностей, за які виступає IDU: свобода, демократія, права людини та верховенство права.