Про це повідомляється на сайті “Європейської Солідарності”.

П’ятий президент наголосив, що з командою турбується не лише про надходження зброї, не лише про речове забезпечення, але й медичному забезпеченню бійців, воїнів 206 батальйону територіальної оборони.

Команда Порошенка звернулася до партнерів з проханням, аби у терміновому порядку, без будь-якої бюрократичної тяганини в суботу люди вийшли на роботу в закритий офіс і дали можливість для всього батальйону надіслати індивідуальні військові аптечки. Загалом так отримали 500 індивідуальних аптечок для допомоги українським захисникам.

Петро Порошенко також зауважив, що через проблеми з безготівковими розрахунками виробники відпустили аптечки без попередньої оплати.

Американський військовий медик Девід Пластер також зараз допомагає українцям – каже, що не може залишатися осторонь.

“Я американський військовий медик, ветеран. Я вже не на службі. Однак я проживаю в Україні вже 10 років. Це мій дім. Це складне рішення – вирішити поїхати, де безпечно, чи залишитися тут та битися. Моя команда сьогодні приєдналася до вас. Те, що ми робимо – навчаємо рятувати життя. Ми навчили понад 12 тисяч українців цьому від початку цієї війни, з 2014 року”, – сказав він.