Про це повідомляється на сайті “Європейської Солідарності”.
П’ятий президент наголосив, що з командою турбується не лише про надходження зброї, не лише про речове забезпечення, але й медичному забезпеченню бійців, воїнів 206 батальйону територіальної оборони.
Команда Порошенка звернулася до партнерів з проханням, аби у терміновому порядку, без будь-якої бюрократичної тяганини в суботу люди вийшли на роботу в закритий офіс і дали можливість для всього батальйону надіслати індивідуальні військові аптечки. Загалом так отримали 500 індивідуальних аптечок для допомоги українським захисникам.
Петро Порошенко також зауважив, що через проблеми з безготівковими розрахунками виробники відпустили аптечки без попередньої оплати.
Американський військовий медик Девід Пластер також зараз допомагає українцям – каже, що не може залишатися осторонь.
“Я американський військовий медик, ветеран. Я вже не на службі. Однак я проживаю в Україні вже 10 років. Це мій дім. Це складне рішення – вирішити поїхати, де безпечно, чи залишитися тут та битися. Моя команда сьогодні приєдналася до вас. Те, що ми робимо – навчаємо рятувати життя. Ми навчили понад 12 тисяч українців цьому від початку цієї війни, з 2014 року”, – сказав він.
- Нагадаємо, в акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Командування Повітряних Сил ЗСУ знищений російський винищувач Су-30 СМ. Ворог зазнає втрат.
- Ви маєте підтримати нашу армію. З 25 лютого Укрпошта розпочала приймання благодійних внесків на потреби Збройних Сил України.
- Гроші з “єПідтримки” можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який є на банківській картці.