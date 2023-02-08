П’ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час поїздки у розвідувальний батальйон на північному напрямку заявив, що скорочувати грошові виплати військовослужбовцям неприпустимо.

Відповідне відео Петро Порошенко опублікував на власному YouTube-каналі.

Під час свого звернення до військовослужбовців він наголосив, що зараз нічого важливішого за армію бути не може. Порошенка зазначив, що найперше необхідно збільшити фінансування Збройних сил України.

“Вчора в парламенті ми порушили питання про категоричну неприйнятність зняття з військовослужбовців, які не знаходяться на першій лінії, 30 тисяч. Ми повністю поділяємо, що має відрізнятися грошове забезпечення тих, хто знаходиться на передку, і тих, хто знаходиться в тилу. Але для цього треба підвищувати доплати тим, хто на фронті. Це ж очевидно”, – сказав Петро Порошенко.

Крім того, він підкреслив, що гроші в бюджеті на збільшення фінансування для ЗСУ є.

“Ви запитаєте мене, де взяти гроші? Там, де і мали брати гроші рік тому, з дорожнього фонду. Там є 50 млрд грн. Терміново, нічого не може сьогодні бути важливіше, ніж зараз забезпечити фінансування армії. Дороги будемо будувати після нашої перемоги, яку зараз ми маємо забезпечити”, – підсумував п’ятий президент України.

Під час свого візиту на фронт Петро Порошенко привіз у розвідбатальйон на північному напрямку “Старлінки”, радіостанції, автомобільні шини, хімічні грілки для рук та інше спорядження.

Нагадаємо, що з 1 лютого військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій, не нараховують додаткове грошове забезпечення у розмірі 30 тисяч гривень. Водночас їм планують збільшити щомісячну заробітну плату.

У Міноборони зазначили, що розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється.

А також пояснили, що рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки і оборони України.

Відтак, виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

Порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС змінюється з 1 лютого 2023 року. Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 та 100 тисяч гривень.

“Ще раз наголошуємо, що бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються”, – розповіли у відомстві.

А також зазначили, що анонсовані зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.

Для прикладу у відомстві нагадали, що станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. гривень. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати – 30 тисяч гривень.

“У зв’язку з цим назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України”, – зауважили у Міноборони.