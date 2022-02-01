Про це йдеться на сайті Центру Разумкова.
Згідно з результатами останнього опитування, якби вибори президента України відбулися найближчими вихідними, то голоси українців розділились би у такий спосіб (серед всіх опитаних):
- Володимир Зеленський – 17,4%
- Петро Порошенко – 16,2%
Саме п’ятий та шостий президенти України мають найбільшу підтримку серед населення. Решта запропонованих кандидатів, серед яких Юлія Тимошенко, Дмитро Разумков, Юрій Бойко, отримують не більше 7% голосів.
Зазначається, що в порівнянні з жовтнем 2021 року, рейтинг Петра Порошенка зріс з 12,7% до 16,2%. Натомість рейтинг Володимира Зеленського зменшився з 18,7% до 17,4% у порівнянні з жовтнем 2021 року.
Окрім цього, українців запитали, чи потрібно Володимиру Зеленському балотуватися на другий президентський термін у 2024 році. На це питання респонденти відповіли так:
- не потрібно – 62,5%
- потрібно – 18,6%
Решта респондентів не змогли надати чітку відповідь.
Опитування тривало в період з 28 по 31 січня 2022 року методом телефонного опитування. У ньому взяли участь 1 206 респондентів зі всієї України (окрім АР Крим та ОРДЛО).
- Нагадаємо, що згідно з результатами опитування від КМІС, українці найбільше довіряють Збройним силам України, волонтерам, звичайним людям та церкві, а найменший рівень довіри у президента, Верховної Ради та ЗМІ (російських та українських).
- Також рейтинг п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка протягом останнього місяця зріс на 4,2%. За Володимира Зеленського готові голосувати на 2,7% українців менше.
- Окрім цього, за даними КМІС «Європейська Солідарність» – лідер партійних рейтингів, а «Слуга народу», ОПЗЖ та «Батьківщина» відстають.