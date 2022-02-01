Свіже опитування, проведене Центром Разумкова, засвідчило, що підтримка п'ятого президента України та лідера "Європейської Солідарності" суттєво зросла за останні декілька місяців.

Про це йдеться на сайті Центру Разумкова.

Згідно з результатами останнього опитування, якби вибори президента України відбулися найближчими вихідними, то голоси українців розділились би у такий спосіб (серед всіх опитаних):

Володимир Зеленський – 17,4%

Петро Порошенко – 16,2%

Саме п’ятий та шостий президенти України мають найбільшу підтримку серед населення. Решта запропонованих кандидатів, серед яких Юлія Тимошенко, Дмитро Разумков, Юрій Бойко, отримують не більше 7% голосів.

Зазначається, що в порівнянні з жовтнем 2021 року, рейтинг Петра Порошенка зріс з 12,7% до 16,2%. Натомість рейтинг Володимира Зеленського зменшився з 18,7% до 17,4% у порівнянні з жовтнем 2021 року.

Окрім цього, українців запитали, чи потрібно Володимиру Зеленському балотуватися на другий президентський термін у 2024 році. На це питання респонденти відповіли так:

не потрібно – 62,5%

потрібно – 18,6%

Решта респондентів не змогли надати чітку відповідь.

Опитування тривало в період з 28 по 31 січня 2022 року методом телефонного опитування. У ньому взяли участь 1 206 респондентів зі всієї України (окрім АР Крим та ОРДЛО).