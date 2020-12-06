Текст привітання опубліковано на сайті “Європейської солідарності”.
Він подякував воїнам за службу і захист країни від російської агресії.
“Природно, що Збройні Сили користуються найбільшою повагою і довірою суспільства. Як армія з народом, так і народ – з армією”, – наголосив Порошенко.
П’ятий президент звернув увагу на те, що українська армія – не приорітет для нинішньої влади і що це проблема світоглядна.
“Вони – вперше з часів Януковича – обмежують фінансування Збройних Сил. Тому вони провалили державне оборонне замовлення і згорнули низку надзвичайно важливих військових програм. Тому вони вже два роки не підвищують грошове забезпечення військовослужбовців, хоча ми це робили, бувало, що і двічі на рік”, – каже Порошенко.
Втім він висловив впевненість, що армія, яка з честю витримала удар російського агресора, переживе непрості часи.
“Переконаний, що Збройні Сили, які за своїм професіоналізмом наблизилися до найкращих армій світу, є достатньо сильними, щоб пройти важкий період недолугого, некомпетентного керівництва. Погодьтеся, за п’ять років закладено достатній запас міцності”, – сказав він.
- Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил України. 6 грудня 1991 року Верховна Рада проголосувала за закони “Про оборону України” та “Про Збройні Сили України”. За період незалежності українська армія зазнала значних змін.
- Президент Володимир Зеленський привітав військових, ветеранів, волонтерів з Днем Збройних сил України.