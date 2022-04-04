Про це повідомив військовий журналіст, фотограф і письменник Сергій Лойко у Facebook.

Загалом однією партією Петро Порошенко привіз 50 бронежилетів, і ще 2750 військовослужбовців отримають їх найближчим часом. Також скоро Порошенко привезе каски та інші необхідні захисникам речі. Політик анонсував, що також привезе зброю, аби “ворог був зустрінутий так, як треба”.

Петро Порошенко зізнався, що з 24 лютого його рідні жодного разу не покинули Київ – вони усі поруч із ним.

“Ми Київ ніколи не здамо, Україна ніколи не здасться, ми переможемо, бо за нами правда. Ми боронимо тут нашу землю, наших близьких, ми боронимо тут майбутнє України. А чому сюди прийшли російсько-фашистські, яка їх мотивація – весь світ цього не знає. Тому геть з України або протореним курсом за російським кораблем”, – наголосив п’ятий президент.