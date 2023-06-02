Джерело: Європейська Солідарність.

Відповідну техніку політик привіз в межах своєї поїздки на східний фронт.

Автомобіль Foden є багатофункціональним автомобілем: як мультиліфт, так і тягач.

“Шиномонтаж буде доброю справою не тільки для нашого батальйону щодо ремонту коліс, а для інших частин Десантно-штурмових військ”, – розповів військовий.

“Загалом автомобіль буде виконувати різного виду задачі. Зокрема, це перевезення шиномонтажа, доставка у визначені місця. Якщо беремо дві платформи, якщо беремо на іншу платформу пустий контейнер, відповідно можна завантажувати все, починаючи від продуктів, закінчуючи боєприпасами. Плюс – евакуація техніки. Ми можемо затягнути техніку на платформу, евакуювати та доставити у точку передачі техніки або ремонту”, – пляснив десантник.

Він додав, що як авто, так і шиномонтаж їм дуже потрібні, на таку допомогу вони навіть не чекали.

Мобільний шиномонтаж – це новий проєкт Фонду Порошенка та ГО “Справа Громад”. У спеціально обладнаному контейнері є багатофункціональний шиномонтажний верстат, який може “перевзувати” практично всі колеса для військової техніки. Також там є балансувальний верстат, кран-балка для підйому коліс, а також всі аксесуари: пневматичні та гідравлічні домкрати, пневматичний гайковерт, необхідні головки та підставки. Є ручний інструмент, і пневматичний, є механічні ключі для демонтажу і весь асортимент витратних матеріалів. Електрообладнання працює завдяки потужному генератору.