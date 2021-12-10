П'ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко розповів, що йому дає підстави для оптимізму у військовому протистоянні з Російською Федерацією.

Про це Петро Порошенко розповів в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”.

Петро Порошенко висловив захоплення дипломатичною перемогою президента США Джо Байдена під час нещодавніх перемовин з президентом РФ Путіним. І хоч Путін ще не забрав війська, але “світ уже відійшов від небезпечної прірви, куди Путін штовхає світ”.

“Не має права Росія силою змінювати кордони в повоєнній Європі. Не має Росія права вето на рішення суверенної держави та народу України щодо подальшого розвитку нашої держави”, – заявив Порошенко.

Він додав, що ціна цих кроків, якщо Путін їх зробить, – пекельні санкції, які Байден, провівши переговори з ключовими лідерами світу, погодив, об’єднавши світ – і це дуже добрий сигнал для України.

“Я сподіваюся, що сподівання Путіна, що він зможе зупинити євроатлантичну інтеграцію України, змінилася з точністю до навпаки – і на сьогодні Україна в праві вимагати на Мадридському саміті НАТО 2022 року надання плану дій щодо членства НАТО”, – заявив п’ятий президент.

Він додав, що Україна може сподіватися на відчутне збільшення об’ємів військової допомоги та на потужну підтримку реформ, які здатні підвищити здатність держави чинити опір російській агресії, а згодом дадуть змогу Україні перемогти.

Саме ці чинники, за словами Петра Порошенка, дають нам певні підстави стриманого оптимізму.

“Без оптимізму жодна країна ніколи не перемагала”, – резюмував він.

Для реалізації цього всього, на переконання Петра Порошенка, бракує лише активних дій чинної влади. Він також закликав владу до об’єднання з опозицією, об’єднання народу перед небезпекою та до обговорення парламентом проблеми російської агресії.

Порошенко нагадав, що потрібно забезпечувати армію усім необхідним – зброєю, пальним, амуніцією. А військових – гідними зарплатами.