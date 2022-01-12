Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час робочої поїздки у Брюссель зустрівся з Генеральним секретарем Європейської народної партії Антоніо Лопес-Істурісом.

Про це повідомила пресслужба “ЄС”.

Під час зустрічі обговорювалися питання зміцнення євроатлантичної солідарності з Україною через агресію Росії.

За відмову від деескалації та загострення ризиків масштабного вторгнення на територію України проти російської влади потрібно запровадити превентивні, а не реактивні санкції.

До цього закликав п‘ятий Президент України, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко.

Йдеться, зокрема, про відключення Росії від фінансової системи SWIFT, заборону на будь-які операції з російськими борговими зобов’язаннями, санкцій проти наближених до Путіна осіб і членів їх сімей та зупинку “Північного потоку-2”.

Порошенко наголосив на неприпустимості відновлення концепції сфер впливу на європейському континенті та надання Росії права вето на вільний вибір європейських держав геополітичних союзів та інтеграційних утворень.

Крім того, обговорювалися питання внутрішньополітичного розвитку в Україні, зокрема “інструменталізація владою правоохоронних органів та правосуддя для боротьби з політичними опонентами”, зазначили у “ЄС”.