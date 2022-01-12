Про це повідомила пресслужба “ЄС”.

Фото: eurosolidarity.org

Під час зустрічі обговорювалися питання зміцнення євроатлантичної солідарності з Україною через агресію Росії.

За відмову від деескалації та загострення ризиків масштабного вторгнення на територію України проти російської влади потрібно запровадити превентивні, а не реактивні санкції.

До цього закликав п‘ятий Президент України, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко.

Йдеться, зокрема, про відключення Росії від фінансової системи SWIFT, заборону на будь-які операції з російськими борговими зобов’язаннями, санкцій проти наближених до Путіна осіб і членів їх сімей та зупинку “Північного потоку-2”.

Порошенко наголосив на неприпустимості відновлення концепції сфер впливу на європейському континенті та надання Росії права вето на вільний вибір європейських держав геополітичних союзів та інтеграційних утворень.

 

Фото: eurosolidarity.org

Крім того, обговорювалися питання внутрішньополітичного розвитку в Україні, зокрема “інструменталізація владою правоохоронних органів та правосуддя для боротьби з політичними опонентами”, зазначили у “ЄС”.