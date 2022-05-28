Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі Петра Порошенка.
Перші 12 авто вже знаходяться в Україні, а друга частина прибуде у вівторок. Потім після підготовки машин для виконання бойових завдань їх передадуть у бригади десантно-штурмових військ для протитанкових підрозділів.
За словами Петра Порошенка, особливістю цієї волонтерської програми є те, що кожна гривня працює з подвійною ефективністю. Відповідно результатом цього є нова партія автівок Mitsubishi L200.
Також п’ятий президент наголосив на тому, що українські війська вже відчули те, що проблема шоломів та бронежилетів вирішується.
“Зараз держава має сконцентруватися на тому, без чого все забезпечення буде неефективним. Нашій армії необхідні дуже сучасні та захищені дрони, які різко підвищують ефективність роботи нашої арти. Зараз це засоби супутникового зв’язку та вантажівки”, – заявив Петро Порошенко.
Він зауважи, що зараз є підрозділи, де немає вантажівок і через це вони не можуть підвозити боєприпаси.
- Нагадаємо, що п’ятий президент України та лідер “Європейської Солідарності” зустрівся з Валерієм Прозапасом – депутатом Запорізької міськради та військовослужбовцем 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Відтак передав захисникам новий пікап та безпілотник.
- П’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко закликав Туреччину допомогти розблокувати в Україні порти задля уникнення реалізації сценарію президента РФ Володимира Путіна зі створення глобального голоду у світі.
- П’ятий президент України та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко наголосив, що для початку “депутінізації” Росії слід затвердити шостий пакет антиросійських санкцій.