Чергова партія авто Mitsubishi L200 надійде у підрозділи десантно-штурмових військ. Про це повідомив п’ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко у Львові.

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі Петра Порошенка.

Перші 12 авто вже знаходяться в Україні, а друга частина прибуде у вівторок. Потім після підготовки машин для виконання бойових завдань їх передадуть у бригади десантно-штурмових військ для протитанкових підрозділів.

За словами Петра Порошенка, особливістю цієї волонтерської програми є те, що кожна гривня працює з подвійною ефективністю. Відповідно результатом цього є нова партія автівок Mitsubishi L200.

Також п’ятий президент наголосив на тому, що українські війська вже відчули те, що проблема шоломів та бронежилетів вирішується.

“Зараз держава має сконцентруватися на тому, без чого все забезпечення буде неефективним. Нашій армії необхідні дуже сучасні та захищені дрони, які різко підвищують ефективність роботи нашої арти. Зараз це засоби супутникового зв’язку та вантажівки”, – заявив Петро Порошенко.

Він зауважи, що зараз є підрозділи, де немає вантажівок і через це вони не можуть підвозити боєприпаси.