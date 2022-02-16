П'ятий Президент України та лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко виступив в ефірі американської телекомпанії CNN. Порошенко подякував президенту США Джо Байдену та всім партнерам України за підтримку та спільну позицію, яка дала змогу стримати агресію Кремля.

Про це йдеться на офіційному сайті політичної партії “Європейська Солідарність”.

Петро Порошенко зазначив, що стримати агресивні наміри президента РФ Володимира Путіна можуть жорсткі санкції, надання армії України сучасного озброєння, а також зміцнення країни всередині через продовження реформ.

“Завдяки лідерству президента Джо Байдена нам вдалося запобігти повномасштабному вторгненню Путіна. І я вдячний за це американському президенту”, – зазначив лідер “ЄС”.

Політик зауважив, що у 2022 році Вашингтон розмовляє тією ж мовою, якою розмовляв Київ у 2014 році. Порошенко пригадав, що ще 8 років тому він та його команда прямо називали Путіна агресором, а його дії у Криму та на Донбасі — вторгненням.

На сьогодні такі ж тези лунають у всьому світі, акцентував п’ятий Президент України, а тому РФ повинна отримати серйозну відповідь на свої дії. Порошенко зазначив, що цю відповідь Кремль вже починає отримувати.

Політик додав, що Путін у сьогоднішній битві, яку він затіяв шантажуючи Україну та світ, знову програв. Так само як це було у 2014 році та у квітні 2021 року.

“І я вітаю світ з цією перемогою. Та виклик все ще зберігається. Ми розрізняємо два види ескалації: “жорстку” та “м’яку”. Щодо “жорсткої” ескалації ми все ще маємо 140 тисяч російських солдатів вздовж українсько-російського кордону, близько 30 тисяч російських солдатів на українсько-білоруському кордоні, які знаходяться там для “аншлюсу” Білорусі”, – акцентував Порошенко зазначивши, що сьогодні вторгнення РФ в Україну не відбулось, проте воно може відбутись у майбутньому.

Нагадав п’ятий президент і про те, як вчора Україна стала обєктом наймасштабнішої кібератаки, яка була здійснена на урядові сайти. Це – зайвий доказ відсутності деескалації, додав український політик.

Окремо Петро Порошенко наголосив про те, що 15 лютого Держдума РФ звернулась до Путіна щодо визнання незалежності так званих “Л/ДНР”. Як зауважив лідер “Європейської Солідарності”, такі дії фактично дорівнюють виходу Росії із Мінських домовленостей.

За словами політика, у такій ситуації світ має три способи допомоги Україні, серед яких:

Запровадження жорстких санкцій проти РФ та надання Україні ПДЧ в НАТО

Посилення оборонних здатностей України

Зміцнення стійкості України

Як зауважив п’ятий президент, Україні не потрібно щоб за нас воювали американські чи натівські солдати. Проте Україна потребує підвищення ефективності своїх військ.

“Я пишаюсь тим, що у 2014-2015 роки ми створили нову українську армію, яка сьогодні – одна з найпотужніших в Європі. Але проти України сьогодні ми маємо другу найпотужнішу армію у світі з найновітнішими технологіями, і тому ми повинні мати зброю для захисту нашої землі”, – зазначив Порошенко.

Також, додав Порошенко, Україні потрібна допомога від США та Євросоюзу, щоб продовжити реформи, які були започатковані ще у часи його президенства (2014-2019 рр). Йдеться про боротьбу з корупцією, децентралізацію, реформи безпекового сектору та державної служби, адже це все потрібно задля членства України у ЄС.

Петро Порошенко резюмував, що сьогодні йдеться не тільки про стосунки України та Росії, а про глобальну безпеку, про що власне і говорив президент США.