Про це йдеться на офіційному сайті політичної партії “Європейська Солідарність”.
Петро Порошенко зазначив, що стримати агресивні наміри президента РФ Володимира Путіна можуть жорсткі санкції, надання армії України сучасного озброєння, а також зміцнення країни всередині через продовження реформ.
“Завдяки лідерству президента Джо Байдена нам вдалося запобігти повномасштабному вторгненню Путіна. І я вдячний за це американському президенту”, – зазначив лідер “ЄС”.
Політик зауважив, що у 2022 році Вашингтон розмовляє тією ж мовою, якою розмовляв Київ у 2014 році. Порошенко пригадав, що ще 8 років тому він та його команда прямо називали Путіна агресором, а його дії у Криму та на Донбасі — вторгненням.
На сьогодні такі ж тези лунають у всьому світі, акцентував п’ятий Президент України, а тому РФ повинна отримати серйозну відповідь на свої дії. Порошенко зазначив, що цю відповідь Кремль вже починає отримувати.
Політик додав, що Путін у сьогоднішній битві, яку він затіяв шантажуючи Україну та світ, знову програв. Так само як це було у 2014 році та у квітні 2021 року.
“І я вітаю світ з цією перемогою. Та виклик все ще зберігається. Ми розрізняємо два види ескалації: “жорстку” та “м’яку”. Щодо “жорсткої” ескалації ми все ще маємо 140 тисяч російських солдатів вздовж українсько-російського кордону, близько 30 тисяч російських солдатів на українсько-білоруському кордоні, які знаходяться там для “аншлюсу” Білорусі”, – акцентував Порошенко зазначивши, що сьогодні вторгнення РФ в Україну не відбулось, проте воно може відбутись у майбутньому.
Нагадав п’ятий президент і про те, як вчора Україна стала обєктом наймасштабнішої кібератаки, яка була здійснена на урядові сайти. Це – зайвий доказ відсутності деескалації, додав український політик.
Окремо Петро Порошенко наголосив про те, що 15 лютого Держдума РФ звернулась до Путіна щодо визнання незалежності так званих “Л/ДНР”. Як зауважив лідер “Європейської Солідарності”, такі дії фактично дорівнюють виходу Росії із Мінських домовленостей.
За словами політика, у такій ситуації світ має три способи допомоги Україні, серед яких:
- Запровадження жорстких санкцій проти РФ та надання Україні ПДЧ в НАТО
- Посилення оборонних здатностей України
- Зміцнення стійкості України
Як зауважив п’ятий президент, Україні не потрібно щоб за нас воювали американські чи натівські солдати. Проте Україна потребує підвищення ефективності своїх військ.
“Я пишаюсь тим, що у 2014-2015 роки ми створили нову українську армію, яка сьогодні – одна з найпотужніших в Європі. Але проти України сьогодні ми маємо другу найпотужнішу армію у світі з найновітнішими технологіями, і тому ми повинні мати зброю для захисту нашої землі”, – зазначив Порошенко.
Також, додав Порошенко, Україні потрібна допомога від США та Євросоюзу, щоб продовжити реформи, які були започатковані ще у часи його президенства (2014-2019 рр). Йдеться про боротьбу з корупцією, децентралізацію, реформи безпекового сектору та державної служби, адже це все потрібно задля членства України у ЄС.
Петро Порошенко резюмував, що сьогодні йдеться не тільки про стосунки України та Росії, а про глобальну безпеку, про що власне і говорив президент США.
“Тепер це розуміють і в США, і в ЄС. Успіх України – це інвестиція у їхню власну безпеку, це успіх США, НАТО та Європейського Союзу”, – зазначив п’ятий Президент України.
- Нагадаємо, п’ятий президент України та лідер політичної партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що відсьогодні Україна має повне право відмовитися від Мінських угод.
- Також Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді закликав парламенти інших держав запровадити санкції проти Росії, а також надати Україні більше озброєння.
- Раніше п’ятий Президент України та лідер політичної партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко закликав терміново зібрати позачергове засідання парламенту, щоб ухвалити закони для зміцнення обороноздатності України.