П'ятий президент України та лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко виступив в етері американського телеканалу CNN, де закликав до міжнародного розслідування воєнних злочинів росіян в Україні.

Про це йдеться на YouTube-каналі Петра Порошенка.

Як наголосив український політик, розслідуванням злочинів путінського режиму в Україні може зайнятись спеціальний кримінальний трибунал, який можна назвати “Буча Трибунал” або ж “Маріуполь Трибунал”.

Порошенко додав, що до України вже прибула французька жандармерія, яка допомагає збирати докази злочинів російських армійців і будо б добре, якби до них приєднались і експерти ФБР.

“Вони б допомогли нам з розслідуванням, надали ваги, прозорості цим розслідуванням – як ми це зробили у 2014 році, коли я був президентом, коли ми створили розслідувальну групу щодо МН-17”. – заявив Порошенко.

За словами п’ятого президента, кожен учасник злочину проти українців поніс би відповідальність відповідно до рішення цього спеціального суду. Окрім цього, зауважив Порошенко, таким чином можна буде довести, що російські солдати займались геноцидом українського народу – вбивали та знущались з мирних мешканців тільки через їхню національність.

Також політик розповів про ситуацію у Маріуполі, який став епіцентром гуманітарної катастрофи. За словами Порошенка, у Маріуполі, який за розмірами можна порівняти з Новим Орлеаном, через вторгнення РФ загинуло десятки тисяч людей.

“Цю катастрофу роблять російські військові проти українців. Вони хочуть приховати докази своїх злочинів, навчені вже Бучею, і використовують мобільні крематорії, в яких спалюють вбитих ними українців, вони знищують докази. Нам потрібна міжнародна команда, яка буде мати довіру, щоб допомогти нам притягнути до відповідальності злочинців”, – заявив Порошенко.

Політик резюмував, що українців та Україну намагаються стерти з карти світу й у цій ситуації неможливо обійтись без створення спеціального кримінального трибуналу.