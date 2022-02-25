Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко повідомив, що українські війська "назавжди" втримають позиції. Він розповідав про ситуацію в Києві, знаходячись на вулиці столиці на тлі наближення російських військ.

Про це інформує американський телеканал CNN.

На запитання журналіста CNN, чи готові у Києві чинити спротив ворогу, якщо він зайде до столиці протягом декількох годин, Порошенко наголосив, що наразі кияни об’єднались та спільно боронитимуть місто.

Лідер “ЄС” перелічив зброю та вказав на значні сили територіальної оборони, до котрих вступають кияни, зазначивши, що особливо приєднуються ті, хто має бойовий досвід.

За словами Порошенка, “це справді дуже зворушливо”, наскільки завзято містяни готові боронити Київ у своїй “ненависті до Путіна”.

Відповідаючи на запитання, наскільки довго очікується утримувати місто, він відповів – вічно.

“Путіну ніколи не подолати Україну. Не важливо скільки солдатів у нього, скільки зброї. Ми, українці – вільні люди, із великим європейським майбутнім”, – заявив Порошенко.

Раніше лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко повідомив, що всі бюрократичні перепони для озброєння територіальної оборони усунуті, і бійці вже отримують автомати та гранатомети.

Він наголосив, що територіальна оборона нарешті отримує зброю. І звичайні кияни, пред’явивши документ, отримують автомат Калашникова. За його словами, тероборона отримає засоби радіокомунікації, речове, медичне, бойове забезпечення, автомобілі.