Про це інформує американський телеканал CNN.
На запитання журналіста CNN, чи готові у Києві чинити спротив ворогу, якщо він зайде до столиці протягом декількох годин, Порошенко наголосив, що наразі кияни об’єднались та спільно боронитимуть місто.
Лідер “ЄС” перелічив зброю та вказав на значні сили територіальної оборони, до котрих вступають кияни, зазначивши, що особливо приєднуються ті, хто має бойовий досвід.
За словами Порошенка, “це справді дуже зворушливо”, наскільки завзято містяни готові боронити Київ у своїй “ненависті до Путіна”.
Відповідаючи на запитання, наскільки довго очікується утримувати місто, він відповів – вічно.
“Путіну ніколи не подолати Україну. Не важливо скільки солдатів у нього, скільки зброї. Ми, українці – вільні люди, із великим європейським майбутнім”, – заявив Порошенко.
Раніше лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко повідомив, що всі бюрократичні перепони для озброєння територіальної оборони усунуті, і бійці вже отримують автомати та гранатомети.
Він наголосив, що територіальна оборона нарешті отримує зброю. І звичайні кияни, пред’явивши документ, отримують автомат Калашникова. За його словами, тероборона отримає засоби радіокомунікації, речове, медичне, бойове забезпечення, автомобілі.
- Нагадаємо, у Сумській області підрозділ територіальної оборони зупинив наступ російських військ.
- Також стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію на тлі вторгнення РФ. Вона проводитиметься протягом 90 діб.
- Наразі обмежено виїзд з України окремій категорії громадян – чоловікам, віком від 18 до 60 років.
- Захисники України відбили у російських десантників позиції у міжнародному аеропорту ДП “Антонов” у Гостомелі, що під Києвом.
- Також за даними української влади, лише в Київській області від початку російського вторгнення в четвер вранці було роздано близько 18 тисяч автоматів із боєприпасами.