П’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко обговорив з адвокатом Миколою Полозовим, що займається справами українських політв’язнів у Росії, справу проти першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова й пообіцяв його родині фінансову опіку.

Про це адвокат повідомив у Facebook.

Полозов зауважив, що це була не перша його зустріч із Петром Порошенком. Раніше він кілька разів зустрічався з ним ще в період його президентської каденції. Щоразу співрозмовники говорили про українських політв’язнів.

“Цього разу ми теж говорили про політичні репресії в Криму, безпрецедентний тиск з боку російської влади, передусім стосовно громадян України – кримських татар. Обговорювали й справу проти Нарімана Джелялова та братів Ахтемових, яких наразі переслідуються на окупованій території нібито за скоєння диверсії”, – зазначив адвокат.

За його словами, у багатьох моментах щодо тактики та стратегії захисту українських політв’язнів його погляди з Порошенком збігаються.

“Від імені партії та українців, які її підтримують, Петро Порошенко запропонував, як це називали раніше, “взяти шефство” над дітьми Нарімана Джелялова і надавати його сім’ї на постійній основі матеріальну допомогу”, – повідомив адвокат.

Полозов нагадав, що наразі вже понад 200 дітей українських політв’язнів залишилися без опіки своїх батьків, яких режим Кремля запроторив до в’язниці. Всі вони потребують підтримки.

Адвокат сподіваюся, що приклад Порошенка та партії “Європейська Солідарність” надихне інших небайдужих громадян підтримати сім’ї політичних в’язнів.

“Також хочу подякувати Петру Олексійовичу за запропоновану допомогу у міжнародній адвокації у цій справі та подальшій спільній роботі в міжнародних інстанціях, зокрема й в ЄСПЛ”, – додав Полозов.

Водночас Порошенко у Facebook пригадав зустріч із Джеляловим, коли той приїхав у Київ, розуміючи можливі наслідки демонстрації політичних переконань та ризик переслідувань.

“Але державницька позиція та бажання повернути Крим до української домівки була вище за власне життя. Російська окупаційна влада помстилася Наріману та ще двом кримським татарам, незаконно кинувши їх за ґрати”, – зазначив Порошенко.

Водночас політик наголосив, що Україна своїх не кидає. Порошенко пояснив, що для нього цей вислів означає кожен день жити проблемами заручників, їхніх родин, побудови міжнародної коаліції.

“Команда “Європейської Солідарності” разом із Ахтемом Чийгозом та Мустафою Джемілєвим постійно живе тим, як ми можемо допомогти людям, які страждають за свої переконання, за вірність Криму. Тому я відразу відгукнувся на пропозицію Ахтема Чийгоза підтримати родину Нарімана Джелялова та інших заручників. Ми розробимо спеціальну програму, яка буде символом того, що їх пам’ятають, їх люблять, за них будуть боротися”, – написав Порошенко.

Лідер “ЄС” додав, що для нього було честю потиснути руку адвокатові Миколі Полозову й передати через нього Джелялову, що ні його родина, ні інші родини героїв не залишаться без захисту й опіки.

На початку вересня окупаційна влада висунула Джелялову звинувачення. Його підозрюють у скоєнні диверсії в складі організованої групи.Ці звинувачення підпадають під п. “а”, частини 2 ст. 281 КК РФ і передбачають покарання у вигляді від 12 до 20 років позбавлення волі.

Його також звинувачують у незаконному придбанні, передаванні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв у складі організованої групи за частиною 4 ст. 222.1 КК РФ. За це йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.