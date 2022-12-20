П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" заявив, що за вказівкою влади блокується робота пекарні, яка мала б роздавати місцевим безкоштовний хліб.

Про це повідомив Порошенко у Facebook.

“Шокований і обурений ситуацією навколо нашої пекарні, яка мала вже сьогодні роздавати херсонцям безкоштовний хліб”, – написав Порошенко.

Він заявив, що процес запуску виробництва уже був налагоджений, але раптом почалися “палки в колеса” від місцевої влади.

Ще 1 грудня очільниця Херсонської міської ВЦА Галина Лугова погодила відкриття пекарні в одній з місцевих.

“Але комусь дуже “муляє” то хліб від Порошенка, то гуманітарний намет, то буржуйки, то ще щось. Тож “згори” спустили вказівку “пекарні не буде”, – вважає політик.

Порошенко наголосив, що вони уже привезли і встановили сучасне нове обладнання, готові забезпечити пекарню автономним водопостачанням та електрикою, усіма необхідними інгредієнтами та виготовляти щонайменше 600 кг хліба щодня. Від чиновників треба лише дозвіл.

“Це несправедливо і не по-людськи, коли ті, хто усі ці місяці сидів або по закордонах, або в Києві, приїхали сюди не для допомоги людям, а щоб бути “указующим пєрстом”. І вони вважають, що “херсонці хліба не потребують”, – обурився Порошенко. Але він переконаний: хліб херсонці все одно отримають.

Офіційно місцева влада своє рішення поки що не прокоментувала.