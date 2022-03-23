П'ятий Президент України та лідер політичної партії "Європейська Солідарність" звернувся до держав Перської затоки з проханням збільшити експорт нафти на світовий ринок, щоб у такий спосіб зменшити залежність держав від російського "чорного золота".

Відповідну заяву Петро Порошенко зробив в етері телекомпанії Al Jazeera.

За словами українського політика, нафта із держав Перської затоки повинна витіснити російську нафту. Також, додав Порошенко, проти Росії, як проти держави-агресора, необхідно ввести нафтове ембарго.

Порошенко зауважив, що чим раніше вдасться зупинити широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, тим меншими будуть глобальні ризики продовольчої кризи.

П’ятий Президент України додав, що у цьому питанні саме арабський світ відіграє важливу роль, адже запровадивши ембарго проти нафти із РФ, відкриваються нові можливості для держав Перської затоки.

“І це саме те, на що ми розраховуємо від вас. Це допоможе уникнути продовольчої кризи і зупинити загрозу безпеці забезпечення продовольством. І це також дозволить всім нам утримувати ціну на нафту і газ на фоні запровадження ембарго щодо російських енергоносіїв “, – наголосив політик.

Петро Порошенко резюмував, що Європа і світ продовжують щотижнево сплачувати Росії мільйони доларів за нафту та газ, а Кремль витрачає ці кошти на вбивства українців.