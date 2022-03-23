Відповідну заяву Петро Порошенко зробив в етері телекомпанії Al Jazeera.
За словами українського політика, нафта із держав Перської затоки повинна витіснити російську нафту. Також, додав Порошенко, проти Росії, як проти держави-агресора, необхідно ввести нафтове ембарго.
Порошенко зауважив, що чим раніше вдасться зупинити широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, тим меншими будуть глобальні ризики продовольчої кризи.
П’ятий Президент України додав, що у цьому питанні саме арабський світ відіграє важливу роль, адже запровадивши ембарго проти нафти із РФ, відкриваються нові можливості для держав Перської затоки.
“І це саме те, на що ми розраховуємо від вас. Це допоможе уникнути продовольчої кризи і зупинити загрозу безпеці забезпечення продовольством. І це також дозволить всім нам утримувати ціну на нафту і газ на фоні запровадження ембарго щодо російських енергоносіїв “, – наголосив політик.
Петро Порошенко резюмував, що Європа і світ продовжують щотижнево сплачувати Росії мільйони доларів за нафту та газ, а Кремль витрачає ці кошти на вбивства українців.
- Нагадаємо, п’ятий Президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що президент США Джо Байден повинен відвідати Україну під час перебування в Європі на саміті НАТО в Брюсселі наступного тижня.
- Раніше Петро Порошенко в етері американського телеканалу MSNBC закликав Захід застосувати повне ембарго на російську торгівлю, нафту та газ. Він також наголосив союзникам на важливості термінового ухвалення плану відновлення для України на зразок Плану Маршалла.
- Відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна не готова відмовитися від споживання російського газу, однак закликав країни Європейського Союзу швидше позбутися залежності від нього.