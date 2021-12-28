Відповідні слова прозвучали під час інтерв’ю Петра Порошенка для 5 каналу.

Петро Порошенко розповів, що його особистий досвід спілкування з Путіним наштовхує на висновки, які мають дуже добре вивчити всі лідери європейських країн і всі лідери світу, які спілкуються з Путіним:

“Не бійтеся Путіна. Бо як тільки ви будете його боятися, ви вже на початку програли. Ви маєте чітко виходити з інтересів демократичного світу, з інтересів цінностей, які ви сповідуєте, і тоді перемога буде за вами”, – стверджує Порошенко.

П’ятий президент зазначив, що Путін вже не вперше демонструє таку поведінку. Він нагадав, як поводився президент РФ, коли Польща вступала до НАТО. Володимир Путін ще тоді висував вимоги щодо нерозширення НАТО. І вже тоді йому світові лідери зауважили, що це не стосується ні Росії, ані російської влади.

“Росія – регіональний лідер, який намагається захопити права глобального лідера”, – наголошує Петро Порошенко. Він процитував американського сенатора, друга України Джона Маккейна: “Росія – це велика бензоколонка з ракетами”.

Порошенко стверджує, що економічна потужність Росії дуже низька, економічне зростання, особливо протягом останніх восьми років – нульове. І єдине, чим може погрожувати РФ – це ракети.

Він додав, що він вторгнення Путіна може віднадити лише страх ціни, яку йому доведеться заплатити.