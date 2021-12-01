П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу на Київському Безпековому Форумі з нагоди 30-ліття відновленої Державності та Свободи закликав до об’єднання усі антипутінські сили в Україні.

Виступ Петра Порошенка опублікований на сайті “Європейської Солідарності”.

“Сьогодні, так само як міжнародної солідарності, Україна потребує і національної єдності”, – наголосив лідер партії “ЄС”.

Він також зауважив, що російська загроза вийшла на якісно новий і набагато небезпечніший рівень.

“Але як би тривожно не було, як би нас, українців, не лякали, я хочу наголосити: нема жодних підстав для відчаю, для песимізму. Ми долали труднощі й у важкі часи, ми є оптимістами. І нас надихає здатність українців боронити свою землю, боронити свою державу і ключове – боронити свою свободу”, – заявив Порошенко.

П’ятий президент згадав 1 грудня 2013 року. Саме тоді мільйони українців вийшли на Майдани по всій Україні протестувати проти несправедливості, проти спроби влади забрати в них і в країни майбутнє. І саме тоді, наголошує Порошенко, українці почали писати нову європейську сторінку нашої незалежності. Літер “Європейської Солідарності” заявив, що авторами стали кожен з нас, наші союзники та друзі по обидва боки Атлантики.

Петро Порошенко також наголосив, що саме Путін є головним ворогом України. П’ятий президент заявив, що вони як державники готові докласти усіх зусиль для зниження внутрішньополітичної напруги, щоб всі політичні сили всередині країни врешті-решт могли сконцентруватися на спільному плані протидій зовнішній агресії.

“Тому ми ще раз закликаємо владу до спільних дій заради вітчизни, до об’єднання зусиль, до міжнародних партнерів ми звертаємося щодо всебічної підтримки цієї боротьби”, – резюмує лідер партії “Європейська Солідарність”.