П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав партнерів України сформувати широку коаліцію проти російського президента Володимира Путіна і в такий спосіб звільнити РФ від "авторитарної та агресивної політики диктатора".

Про це йдеться в інтерв’ю Петра Порошенка для американського журналу Newsweek.

На думку політика, така проукраїнська коаліція НАТО та Європейського Союзу могла б стати “антипутінським союзом”.

“Я вважаю, що в цілому антипутінська коаліція вже існує, і тепер нам просто потрібно формалізувати цю коаліцію по всьому світу”, – сказав Порошенко.

Він додав, що абсолютно впевнений у тому, що на Росію чекає доля Північної Кореї. За словами лідера “ЄС”, у Росії вже немає свободи слова, натомість панує диктатура, повний контроль над ЗМІ, а населення РФ – “нещасне та злиденне”.

Водночас на думку Порошенка, якщо зараз “дуже обережно провести депутінізацію Росії”, то плачевні наслідки для росіян можна буде мінімізувати.

За його словами, уже за декілька місяців російська економіка зіштовхнеться з катастрофічними наслідками, які будуть згубними для “отруєних російським телебаченням” людей.

“Санкції позначаться на росіянах, але ці наслідки вимушені. Їм доведеться сплатити за все це. Вивчити цей урок. Припинити агресію та повернути українську землю, а тоді зробити все можливе, щоб врятувати Росію”, – зауважив він.

Також за словами Петра Порошенка західні лідери повинні скептично ставитись до Кремля і не довіряти словам Володимира Путіна.

Порошенко пригадав, що за час свого президенства неодноразово проводив перемовини з президентом РФ, і жодну свою обіцянку, що він давав під час цих перемовин, Путін не виконав.

“Не бійтеся Путіна. Путін піде настільки далеко, наскільки ми йому це дозволимо”, – заявив Петро Порошенко.

Щодо завершення війни в Україні, то на думку Порошенка це можливо двома шляхами: перемогою України та всього світу або ж капітуляцією світу перед Росією. Проте, одразу додав Порошенко, у другий сценарій він не вірить.