Привітання опубліковане на каналі “Прямий” у Youtube.

П’ятий президент зауважив, що запас міцності та надійності, закладений у періоді з 2014 по 2019 роки допомогли Україні витримати цей непростий 2021 рік, який дивував українців неприємними сюрпризами. Він згадав, як цьогоріч Україна святкувала 30-річчя незалежності, а українці – “ЄС”, ГО “Справа Громад”, “Солідарна молодь” та тисячі небайдужих громадян – як волонтери допомагали українській армії.

“Ветерани російсько-української війни створили потужну організацію “Брати по зброї”. Як громадяни вони чітко заявили: осторонь не стоятимуть, їм є “яка різниця”. Як резервісти вони завжди напоготові “гостинно” зустріти путіноїдів. За принципом: “Хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине”, – наголосив Петро Порошенко.

Він розповів, що бачив в Авдіївці свіжі дірки від снарядів. Петро Порошенко зауважив, що уже 8 років триває війна в Україні, попри анонси багатьох, що Путін може вторгнутися – це доконаний факт. І боротьба за Україну – спільна справа і влади, і опозиції. І зараз необхідно об’єднатися.

Марина Порошенко заявила, що цьогоріч сотні тисяч українців загинули від COVID-19 та закликала українців робити щеплення. Петро Порошенко зауважив, що його команда уся вакцинована.

“Українці чудові, відкриті, добрі. І це не залежить від того, хто за кого голосує. Ми громадяни. Одна велика нація. Отже, дорогі українці! Увійдімо у 2022 рік сильними й впевненими. Нехай Новий рік буде роком перемог для країни й для кожного з вас. Я твердо переконаний, головні наші з вами перемоги – ще попереду! З Новим роком!”, – привітав українців п’ятий президент.

Фоном до привітання була сучасна обробка мелодії “Щедрик” композитора Миколи Леонтовича.