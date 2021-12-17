Петрова усунули від прямих ефірів телеканалу «Рада»

Сьогодні, 17 грудня, у Верховній Раді на вимогу віцеспікерки парламенту Олени Кондратюк відбулася нарада, на якій обговорили ситуацію з каналом "Рада".

Про це повідомляє “Детектор медіа”.

На зустрічі були присутні голова парламенту Руслан Стефанчук, перший віце-спікер Олександр Корнієнко, віцеспікерка Олена Кондратюк, представники фракцій Ірина Геращенко (“Європейська солідарність”), Ярослав Железняк (“Голос”), Давид Арахамія, Андрій Мотовиловець, Данило Гетманцев (“Слуга народу”), голови профільних комітетів Микита Потураєв і Нестор Шуфрич. Також представник Рахункової палати, директор каналу “Рада” Вадим Перенчук.

Учасники наради дійшли згоди, що політтехнолога Володимира Петрова не повинно бути в ефірі парламентського телеканалу. Це питання ще розгляне сьогодні редакційна рада каналу і винесе відповідне рішення.

“Обурення викликала критика Володимира Петрова на адресу колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель 15 грудня, до якої він перейшов після сюжету про татуювання свиней. Також 16 грудня у своїй програмі Петров озвучував компромат на телеведучого Дмитра Гордона.Крім того необхідно найближчим часом внести зміни до статуту ДП “Рада” та до постанови про висвітлення роботи парламенту”, – йдеться у повідомленні.

За словами деяких учасників, ці зміни мали бути внесення до перезапуску каналу.

Ще одна зустріч відбудеться наступного тижня, на ній мають презентувати концепцію оновленої “Ради”.