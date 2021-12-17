Петрова усунули від прямих ефірів телеканалу «Рада»

Про це повідомляє “Детектор медіа”.
На зустрічі були присутні голова парламенту Руслан Стефанчук, перший віце-спікер Олександр Корнієнко, віцеспікерка Олена Кондратюк, представники фракцій Ірина Геращенко (“Європейська солідарність”), Ярослав Железняк (“Голос”), Давид Арахамія, Андрій Мотовиловець, Данило Гетманцев (“Слуга народу”), голови профільних комітетів Микита Потураєв і Нестор Шуфрич. Також представник Рахункової палати, директор каналу “Рада” Вадим Перенчук.
Учасники наради дійшли згоди, що політтехнолога Володимира Петрова не повинно бути в ефірі парламентського телеканалу. Це питання ще розгляне сьогодні редакційна рада каналу і винесе відповідне рішення.
“Обурення викликала критика Володимира Петрова на адресу колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель 15 грудня, до якої він перейшов після сюжету про татуювання свиней. Також 16 грудня у своїй програмі Петров озвучував компромат на телеведучого Дмитра Гордона.Крім того необхідно найближчим часом внести зміни до статуту ДП “Рада” та до постанови про висвітлення роботи парламенту”, – йдеться у повідомленні.
За словами деяких учасників, ці зміни мали бути внесення до перезапуску каналу.
Ще одна зустріч відбудеться наступного тижня, на ній мають презентувати концепцію оновленої “Ради”.
Народна депутатка України партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко під час виступу у Верховній Раді заявила, що Кабінет Міністрів вночі “перекинув” додаткові 13 млн грн на фінансування державного каналу “Рада”.
Нагадаємо, що оновлений телеканал “Рада” веде мовлення з 15 грудня. Над цим оновленням працюватиме політтехнолог Володимир Петров, який наразі є підозрюваним за чотирма статтями Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, порушення недоторканності житла, порушення недоторканності приватного життя, втручання в діяльність працівника правоохоронного органу).
Про роботу Петрова на телеканалі стало відомо завдяки відеоролику, знятому у стінах парламенту за його участі. Там були й журналісти каналу. Однак, згодом пресслужба телеканалу “Рада” заявила, що не причетна до знімання ролика з політтехнологом Петровим. Переважна більшість коментаторів висловили недовіру до написаного.
Згодом цей же Петров таки з’явився в етері “Ради” – і на це зреагувала Ірина Геращенко. Вона наголосила, що перший же день роботи оновленого телеканалу почався з брехні.
- Нагадаємо, п’ятий президент Україні, лідер фракції “Європейська Солідарність” Петро Порошенко потрапив до ефіру каналу Рада – і висловив свою думку стосовно оновлення каналу на 320 млн гривень коштів платників податків.
- Нагадаємо, протягом року на державний російськомовний телеканал “Дом” з бюджету виділено майже мільярд гривень.