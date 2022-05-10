Петиція до Генеральної асамблеї ООН набрала понад один мільйон підписів. ООН закликали провести процедуру еxtraction для українських захисників, заблокованих на маріупольській "Азовсталі".

Про це повідомили на сайті з петицією.

Згідно з нею, користувачі закликали негайно евакуювати з Маріуполя всіх цивільних та військовослужбовців України. Зокрема забрати поранених та тіла загиблих. До ООН звертаються, аби організація ухвалила резолюцію для початку процедури.

Петицію створила дружина командира полку “Азов” Дениса Прокопенка, Катерина. За чотири дні її підписали 1 070 797 людей та на момент написання новини їхнє число постійно зростало.

Генсека ООН Антоніу Гуттеріша закликали поновити засідання 11-ї надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН. Зокрема під час неї розглянули гуманітарну ситуацію в Маріуполі. Якщо резолюцію буде ухвалено, то РФ зобов’яжуть забезпечити евакуацію усіх людей з “Азовсталі” до України або на територію третіх безпечних країн.