Про це повідомили на сайті з петицією.
Згідно з нею, користувачі закликали негайно евакуювати з Маріуполя всіх цивільних та військовослужбовців України. Зокрема забрати поранених та тіла загиблих. До ООН звертаються, аби організація ухвалила резолюцію для початку процедури.
Петицію створила дружина командира полку “Азов” Дениса Прокопенка, Катерина. За чотири дні її підписали 1 070 797 людей та на момент написання новини їхнє число постійно зростало.
Генсека ООН Антоніу Гуттеріша закликали поновити засідання 11-ї надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН. Зокрема під час неї розглянули гуманітарну ситуацію в Маріуполі. Якщо резолюцію буде ухвалено, то РФ зобов’яжуть забезпечити евакуацію усіх людей з “Азовсталі” до України або на територію третіх безпечних країн.
- Нагадаємо, за даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, в укриттях оточеного російськими окупантами заводу “Азовсталь” перебуває ще понад сотня мирних громадян.
- Також повідомлялось, що під час евакуації із заблокованої території заводу “Азовсталь” російські військові розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу.
- Окрім цього, на “Азовсталі” разом з іншими “азовцями” перебуває військовий Євген Чуднєцов. У 2017 році в так званій “ДНР” його засудили до смертної кари, згодом змінили вирок на 30 років ув’язнення. У 2017 році чоловіка вдалося обміняти разом з іншими 131 полоненим.