Петиція про звернення до стримінгових компаній для створення механізму, який гарантує блокування російського контенту на території України, набрала необхідну кількість голосів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті президента України.

27 жовтня з’явилася петиція, у якій автор Сергій Градиський закликає звернутися до стримінгових компаній YouTube Music, Apple Music, Spotify, Deezer, Shazam із проханням створити механізм, який гарантує блокування російського контенту на території України.

Він просив президента заборонити споживання “будь-якого контенту росіян на всіх доступних стрімінгових сервісах на території України” та звернутися з цим проханням до стримінгових компаній.

За словами Сергія, пісні російських виконавців залишаються в топах музичних платформ, а російські артисти сплачують податки в бюджет РФ, яка спрямовує ці кошти зокрема й на зброю для геноциду українського народу.

“Кожне прослуховування пісні ворога не лише спонсорує тероризм, а й популяризує культуру ворога, яку нам десятками років насаджувала Росія. Кожне прослуховування пісні російського артиста зменшує шанси українських артистів бути почутими, а нових талантів — народженими”, — сказав Градиський.