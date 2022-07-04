Про це йдеться у картці петиції.
Для того, аби Володимир Зеленський розглянув звернення, воно має набрати мінімум 25 тисяч підписів, наразі петицію вже підписало понад 15 тисяч осіб.
“У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім’ю й мати офіційний документ, що підтвердить це”, – зазначила авторка петиції Анастасія Совенко.
Совенко наголосила, що їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар.
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