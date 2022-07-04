Станом на 4 липня петиція до президента України Володимира Зеленського щодо легалізації одностатевих шлюбів набрала більш ніж половину необхідних підписів за місяць.

Про це йдеться у картці петиції.

Для того, аби Володимир Зеленський розглянув звернення, воно має набрати мінімум 25 тисяч підписів, наразі петицію вже підписало понад 15 тисяч осіб.

“У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім’ю й мати офіційний документ, що підтвердить це”, – зазначила авторка петиції Анастасія Совенко.

Совенко наголосила, що їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар.

Раніше військовослужбовець Олександр Жуган — актор, який зараз разом зі своїм партнером служить у Збройних Силах України, наголосив на необхідності посиленої підтримки ЛГБТ-спільноти з боку влади. Він закликав поважати права кожного, водночас погодився, що суспільству ще досі потрібно більше інформації.