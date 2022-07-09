Електронна петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться у картці петиції.

Станом на 9 липня, петицію підтримали більше ніж 25 тисяч громадян. Попри це кількість голосів продовжує зростати. Нагадаємо, що опубліковано та подано петицію було 3 червня.

“У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім’ю й мати офіційний документ, що підтвердить це”, – зазначила ініціаторка петиції Анастасія Совенко.

Також вона додала, що ЛГБТ-спільноті необхідні такі ж права, що й у традиційних пар.

Нагадаємо, що раніше військовослужбовець Олександр Жуган – актор, який зараз разом зі своїм партнером служить у Збройних Силах України, наголосив на необхідності посиленої підтримки ЛГБТ-спільноти з боку влади. Він закликав поважати права кожного, водночас погодився, що суспільству ще досі потрібно більше інформації.

Олександр Жуган переконаний, що тема прав людини важлива в будь-який час, але зараз це стало особливо важливим питанням, тому що, за його словами, ми бачимо різницю між РФ і Україною – в Україні набагато краще йдуть справи із дотриманням прав людини.