Про це йдеться у картці петиції.
Станом на 9 липня, петицію підтримали більше ніж 25 тисяч громадян. Попри це кількість голосів продовжує зростати. Нагадаємо, що опубліковано та подано петицію було 3 червня.
“У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім’ю й мати офіційний документ, що підтвердить це”, – зазначила ініціаторка петиції Анастасія Совенко.
Також вона додала, що ЛГБТ-спільноті необхідні такі ж права, що й у традиційних пар.
Нагадаємо, що раніше військовослужбовець Олександр Жуган – актор, який зараз разом зі своїм партнером служить у Збройних Силах України, наголосив на необхідності посиленої підтримки ЛГБТ-спільноти з боку влади. Він закликав поважати права кожного, водночас погодився, що суспільству ще досі потрібно більше інформації.
Олександр Жуган переконаний, що тема прав людини важлива в будь-який час, але зараз це стало особливо важливим питанням, тому що, за його словами, ми бачимо різницю між РФ і Україною – в Україні набагато краще йдуть справи із дотриманням прав людини.
- Ще у грудні 2021 року Європейський суд справедливості ухвалив визнання одностатевих батьків та їхніх дітей сім’єю в усіх країнах-членах.
- Раніше повідомлялося, що радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів про своє негативне ставлення до ЛГБТ-спільноти, назвавши її представників “людьми з відхиленнями”, яким він “співчуває”. На ці слова Арестовича вже зреагували у КиївПрайді.
- Українська травесті діва Монро зізналась, що за документами досі чоловік, тож відповідно до закону підлягає призову. Також вона уточнила, що не має наміру тікати з України чи від армії.