Петиція з вимогою накласти вето на законопроєкт №5655 про містобудівну реформу набрала понад 30 тисяч підписів з 25 тисяч потрібних. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

Як зазначив автор петиції, нові містобудівні норми під виглядом лібералізації містобудівної сфери “розв’язують руки” великим забудовникам, яким тепер не доведеться проходити перевірки від органів місцевого самоврядування.

Також законом обмежується роль архітекторів міст, а “Містобудівна палата”, яку запропонували створити при Міністерстві розвитку регіонів матиме схожі повноваження із “Тендерною палатою”, вважає автор петиції.

Головне юридичне управління апарату Верховної Ради вже надало свої зауваження, у яких зазначило, що деякі норми законопроєкту є неконституційними.

До прикладу, раніше мер Києва Віталій Кличко наголошував: цей законопроєкт повністю нівелює контроль міст за будівництвом і створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок.

“А тим хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування!”, – попередив міський голова столиці. Він додав, що самовільне будівництво стає повністю легалізованим, порушуючи права як власників земельних ділянок, так і мешканців громад.

Асоціація міст України, мери міст неодноразово наголошували й закликали депутатів допрацювати законопроєкт №5655, обговорити його з громадськістю, з професійними середовищами, місцевим самоврядування. І тільки тоді виносити на голосування в парламент.