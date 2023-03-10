Про це йдеться на сайті президента України.
Авторами петиції виступили ресурс “Гендер в деталях” та громадський альянс “Політична дія жінок”.
“В умовах величезної кількості інформаційних джерел та безмежних можливостей інтернету діти самотужки отримують доступ до відео, яке є часто викривленим і пропагує насильство. Через відсутність навичок аналізу інформації, діти сприймають усе за чисту монету і не розуміють, яку відповідальність за свої діяльність та бездіяльність вони можуть нести”, – йдеться у тексті петиції.
У тексті зазначається, що учні повинні розумітися на фізіологічних та психологічних змінах, пов’язаних зі статевим дозріванням, про методи контрацепції, незаплановану вагітність, особисту безпеку, а також про законодавство, розуміючи базові принципи культури згоди.
“Статеве виховання дітей і молоді значно знижує ризики насильства, рівень злочинності, кількість підліткових вагітностей, а також підвищує вік першого статевого акту”, – пишуть автори.
У петиції закликали, запровадити обовʼязковий курс статевого виховання, базований на культурі згоди, у початковій освіті, середній школі, а також у вищих і професійно-технічних закладах освіти.
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