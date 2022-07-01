Електронна петиція про повернення в цифровий етер "Еспресо", "5 каналу" та "Прямого" набрала необхідну для розгляду урядом кількість голосів. Станом на 1 липня, її підписали 25 014 громадян.

Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів України.

Петицію зареєстровано 18 квітня 2022 року, її авторкою є Ірина Гандзюк. Підписанти та авторка вимагали повернути канали задля дотримання єдиної інформаційної політики, принципів свободи слова та верховенства права, щоби перемогти російського агресора.

“Просимо невідкладно вжити відповідних заходів для повернення телеканалів “Еспресо”, “5-го” та “Прямого” у цифровий ефір. Ми переконані, що тільки дотримуючись єдиної інформаційної політики, принципів свободи слова та верховенства права нам вдасться перемогти не лише інформаційну навалу ворога, а й наблизити спільну перемогу України над агресором”, – йдеться в тексті петиції.

Варто зауважити, що оголошення про початок розгляду петиції оприлюднюється на Урядовому порталі не пізніше ніж через три робочих дні після набрання необхідної кількості підписів громадян на її підтримку. Також петиції розглядають невідкладно, проте не більше ніж протягом десяти робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Про підтримку або непідтримку петиції публічно оголошує на офіційному сайті прем’єр-міністр України.