Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів України.
Петицію зареєстровано 18 квітня 2022 року, її авторкою є Ірина Гандзюк. Підписанти та авторка вимагали повернути канали задля дотримання єдиної інформаційної політики, принципів свободи слова та верховенства права, щоби перемогти російського агресора.
“Просимо невідкладно вжити відповідних заходів для повернення телеканалів “Еспресо”, “5-го” та “Прямого” у цифровий ефір. Ми переконані, що тільки дотримуючись єдиної інформаційної політики, принципів свободи слова та верховенства права нам вдасться перемогти не лише інформаційну навалу ворога, а й наблизити спільну перемогу України над агресором”, – йдеться в тексті петиції.
Варто зауважити, що оголошення про початок розгляду петиції оприлюднюється на Урядовому порталі не пізніше ніж через три робочих дні після набрання необхідної кількості підписів громадян на її підтримку. Також петиції розглядають невідкладно, проте не більше ніж протягом десяти робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.
Про підтримку або непідтримку петиції публічно оголошує на офіційному сайті прем’єр-міністр України.
- Нагадаємо, 4 квітня телеканали “Прямий”, “Еспресо” та 5-й заявили, що Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (КРРТ) вранці незаконно вимкнув їхнє мовлення.
- Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що “Еспресо”, “Прямий” та “5 канал” “вирішили робити власне шоу і можуть повертатися на марафон”
- Водночас радник голови Офісу президента, член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк пояснив, що канали з так званого пулу Петра Порошенка (“5 канал”, “Прямий” та “Еспресо”) вимкнули з цифрового етеру через “збитки” від “нарцисизму” п’ятого президента Петра Порошенка.
- Згодом Президент України Володимир Зеленський прокоментував вимкнення трьох українських телеканалів — “Еспресо”, “Прямого” та “5 каналу” — з цифрового етеру національного телебачення.