Просимо Вас підтримати петицію щодо «Присвоєння почесного звання ГЕРОЯ УКРАЇНИ» (посмертно) молодшому сержанту ЗСУ, бійцю батальйону «Вовки Да Вінчі» Найді Олексію Романовичу «Тихий» 01.08.1996 року народження.

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, Найда Олексій Романович, позивний “Тихий”, добровольцем брав участь в обороні міста Києва, у складі артилерійського підрозділу 72 бригади, керувавши групою, що забезпечувала охорону та захист артилерійському підрозділу під час бойових чергувань на околицях міста Ірпінь, Київської області. Батьківщину пішов захищати разом з батьком та братом.

Після звільнення Києва та Київської області, вступив в лави ЗСУ, до складу батальйону імені Дмитра Коцюбайла “Вовки Да Вінчі” та продовжував боронити країну на сході. Приймав участь в бойових діях в таких населених пунктах, як:

м.Барвінкове, м.Сіверськ, м.Лисичанськ, с.Серебрянка, с.Білогорівка, м.Бахмут, с.Покровське, с.Пилипчатине, с.Яковлівка, с.Клинове, с.Тетянівка, с.Верхньокамʼянське, с.Закітне, с.Володимирівка, м.Святогірськ, с.Спірне, с.Доломітне, с.Новолуганське, с.Богородичне, м.Соледар, м.Бахмут, с.Білогірське, м.Сіверськ, м.Краматорськ, с.Піски, с.Невельське, с.Нетайлове, с.Водяне, с.Вербівка, с.Яковенкове, с.Андріївка, м.Балаклія, м.Купʼянск, с.Кіндрашівка, с.Голубівка, с.Синьківка, с.Купʼянск-вузловий.

Брав участь в обороні за останню дорогу на м.Бахмут «Дорога життя». Під час бойового чергування на позиції, стримав штурм ворога, знищив особовий склад противника, втримав позицію та зберіг життя своїх побратимів. Отримав нагороду (Хрест хоробрих) за участь в операції під час звільнння Харківщини. Дійшов від солдата до молодшого сержанта та являвся командиром взводу.

Під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку 19 липня 2023 року, при штурмі ворожих позицій, вступив у стрілецький бій з противником, під час якого отримав поранення та загинув зі зброєю в руках.

До війни був програмістом. Майстер спорту з боксу та тренер.

Вдома залишились дружина з маленькою донькою.

Наш обов’язок – зробити так, щоб майбутнє покоління пам’ятало про героїчні вчинки таких воїнів! Вічна пам’ять та шана всім ГЕРОЯМ, хто віддав своє життя за наше майбутнє! Слава Україні! Героям Слава!

Посилання на петицію : https://petition.president.gov.ua/petition/201136