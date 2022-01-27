Петиція із закликом до президента Володимира Зеленського внести законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції з протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Петицію ініціювала громадська ініціатива “Марш жінок”. Вона зазначила, що вже подавала подібну петицію у 2020 році, документ набрав 25 тисяч підписів. Тоді президент пообіцяв доручити Міністерству закордонних справ і Міністерству соціальної політики оперативно опрацювати це питання, а також пообіцяв внести відповідний законопроєкт. Однак обіцянки не були виконані.

У петиції йдеться про такі вимоги:

внести законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції до Верховної Ради та сприяти включенню його до порядку денного;

провести консультації з усіма політичними силами та партіями/фракціями у Верховній Раді України щодо роз’яснення положень Стамбульської конвенції та важливості її ратифікації;

забезпечити максимально прозоре та незалежне голосування щодо ухвалення законопроєкту.

Ініціатори наполягають, що Стамбульська конвенція визнана найвищим міжнародним стандартом у запобіганні та боротьбі з насильством щодо жінок і з домашнім насильством.

Петицію створили 24 листопада 2021 року. Станом на 27 січня 2022 року її підписали 25 072 тис. людей. Протягом трьох днів з моменту зібрання достатньої кількості голосів президент повинен поінформувати про початок розгляду, котрий має відбутися не пізніше, ніж 10 робочих днів після цього.

Довідка. Стамбульська конвенція відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі в Туреччині (повна назва – Конвенція про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами) – це міжнародна угода Ради Європи, метою якої є нульова толерантність до домашнього насильства, адже конвенція визнає насильство щодо жінок однією з форм порушення прав людини та одним із видів дискримінації. Підписана 46 країнами та Європейським союзом.