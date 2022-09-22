Петиція зі зверненням до президента про вимогу ввести вегетаріанські та веганські сухпайки для військових Збройних Сил України зібрала понад 25 тисяч підписів.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента України.

Автор наголосив, що, бувши військовим, людина має певні обмеження у виборі харчування, оскільки здебільшого ситуація залежить від того, чим саме бійців забезпечує держава.

Проте у зверненні він нагадав, що Міністерство оборони багато років тому мало намір поступово впровадити харчування для військових за стандартами армій країн НАТО, одним із яких є врахування особливостей харчування бійців: “Введення до існуючих сухих пайків додаткових, що зможуть врахувати дані особливості, зможуть вирішити цю проблему, зокрема в умовах відсутності “кухні”, а саме в зонах безпосереднього виконання завдань”, – наголосив автор петиції.

Також він пояснив, для кого саме в українському війську необхідне введення вегетаріанських та веганських сухих пайків:

для людей, які не вживають м’ясних продуктів та продуктів тваринного походження з етичних поглядів

для теїстів – вірянин, для яких веганські пости особливо поширені;

для людей з обмеженою можливістю організму засвоювати лактозу;

для людей з періодичними проблемами із травленням тощо.

“Для прикладу візьмемо реалізацію цього в армії США: сухпай вегетаріанський американський військовий MRE (англ. “Meal, Ready-to-Eat”, “Їжа, готова до вживання”) з компонуванням вмісту Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian). Дане різноманіття необхідне не для “об’їдання”, а для адекватного харчування, від якого залежить виконання військовими їх посадових обов’язків”, — йдеться в повідомленні.

Водночас підписанти та автор вважають, що зараз для реалізації змін у харчуванні військових “немає значних перешкод”, тому що:

їжа рослинного походження не лише не дорожча за “м’ясну”, але в багатьох компонуваннях навіть дешевша;

подібний крок наблизить ЗСУ до високих стандартів та приверне увагу для потенційних рекрутів;

виготовлення та закупівля подібної продукції зберігає екосистему;

це збереже та відновить втрачене здоров’я військовослужбовців, що потенційно наблизить країну до перемоги.

Автор петиції: військовий Петро Павлов. Звернення опублікували 27 червня. Станом на 22 вересня під ним підписалися 25 157 громадян.