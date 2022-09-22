Про це йдеться на сайті Офісу Президента України.
Автор наголосив, що, бувши військовим, людина має певні обмеження у виборі харчування, оскільки здебільшого ситуація залежить від того, чим саме бійців забезпечує держава.
Проте у зверненні він нагадав, що Міністерство оборони багато років тому мало намір поступово впровадити харчування для військових за стандартами армій країн НАТО, одним із яких є врахування особливостей харчування бійців: “Введення до існуючих сухих пайків додаткових, що зможуть врахувати дані особливості, зможуть вирішити цю проблему, зокрема в умовах відсутності “кухні”, а саме в зонах безпосереднього виконання завдань”, – наголосив автор петиції.
Також він пояснив, для кого саме в українському війську необхідне введення вегетаріанських та веганських сухих пайків:
- для людей, які не вживають м’ясних продуктів та продуктів тваринного походження з етичних поглядів
- для теїстів – вірянин, для яких веганські пости особливо поширені;
- для людей з обмеженою можливістю організму засвоювати лактозу;
- для людей з періодичними проблемами із травленням тощо.
“Для прикладу візьмемо реалізацію цього в армії США: сухпай вегетаріанський американський військовий MRE (англ. “Meal, Ready-to-Eat”, “Їжа, готова до вживання”) з компонуванням вмісту Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian). Дане різноманіття необхідне не для “об’їдання”, а для адекватного харчування, від якого залежить виконання військовими їх посадових обов’язків”, — йдеться в повідомленні.
Водночас підписанти та автор вважають, що зараз для реалізації змін у харчуванні військових “немає значних перешкод”, тому що:
- їжа рослинного походження не лише не дорожча за “м’ясну”, але в багатьох компонуваннях навіть дешевша;
- подібний крок наблизить ЗСУ до високих стандартів та приверне увагу для потенційних рекрутів;
- виготовлення та закупівля подібної продукції зберігає екосистему;
- це збереже та відновить втрачене здоров’я військовослужбовців, що потенційно наблизить країну до перемоги.
Автор петиції: військовий Петро Павлов. Звернення опублікували 27 червня. Станом на 22 вересня під ним підписалися 25 157 громадян.
- Влада Сінгапуру видала перший у світі дозвіл на продаж м’яса, вирощеного в лабораторних умовах.
- Раціон вегетаріанців і веганів знижує ризик виникнення серцевих захворювань, але підвищує ймовірність інсульту, в порівнянні з м’ясоїдами.
- Петиція до Кабінету міністрів України з вимогою скасувати так звану “реорганізацію” Довженко-Центру набрала необхідні 25 тисяч голосів.