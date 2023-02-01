Петиція щодо забезпечення українок у лавах ЗСУ необхідними засобами гігієни отримала понад 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

“На сьогодні кількість жінок в армії складає 37 тисяч осіб. Всі вони змушені купляти потрібні засоби або своїм коштом, або звертатись по допомогу до волонтерів. Проте у захисниць, які знаходяться на бойових позиціях, немає можливості придбати все необхідне”, – йдеться в тексті петиції.

Авторка тексту, Влада Сірко зауважила, що протягом восьми років та восьми місяців війни не створено належних умов для жінок, які захищають Україну.

За її словами, необхідно запровадити реформи, які зроблять службу в Збройних силах “однаково комфортною як для чоловіків, так і жінок”.

Тепер петицію має розглянути президент України Володимир Зеленський. Її оприлюднили ще 2 листопада 2022.