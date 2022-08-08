Петиція про заборону громадянам РФ в’їзд в Україну на 50 років набрала 25 тисяч голосів

Петиція №22/138774-еп розміщена на сайті президента України.
Автором петиції є Андрій Кузьмін. Він звернувся до президента, наголосивши, що розв’язана РФ війна проти України тримає уже 8 років.
Кузьмін констатував, що безвізовий з Росією режим призвів що трагічних наслідків:
“На жаль, за ці 8 років влада не спромоглася захистити Україну від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з росією. Ми поплатилися за це тисячами життів”.
Питання заборони в’їзду громадян РФ автор петиції вважає питанням безпеки українців. Окрім цього, він радить обмежити видачу росіянам посвідок на проживання:
“Задля безпеки кожного українця зараз і у майбутньому, ми пропонуємо повністю закрити в’їзд в Україну усім росіянам на наступні 50 років та не видавати посвідки на проживання росіянам окрім тих, хто воював на боці України у російсько-українській війні”.
Петиція уже набрала понад 25 тисяч голосів. Наступним етапом має бути її розгляд президентом України Володимиром Зеленським.
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