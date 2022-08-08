Петиція про заборону громадянам РФ в’їзд в Україну на 50 років набрала 25 тисяч голосів

російсько-українська війна
11:51 У Слов’янську цього року не буде опалювального сезону — мер
Партнерський матеріал
11:47 Чому КАСКО — найнадійніший вибір у поточних умовах?
11:13 Сенатори США закликали адміністрацію Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму
11:06 Швеція направить своїх інструкторів для тренування українських військових
10:38 З порту «Південний» вийшло перше судно з українською продукцією з початку вторгнення
10:13 ЗСУ завдали нового удару по позиціях окупантів у Херсонській області
10:03 Китай продовжив військові навчання навколо Тайваню
08:50 Цієї ночі HIMARS знищили понад 100 російських окупантів на їх базах у Мелітополі
08:26 Глава ООН вимагає міжнародного доступу до ЗАЕС
07:26 Спекотно та сонячно: прогноз погоди на 8 серпня
07:11 8 серпня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
01:09 Військові навчання Китаю демонструють нові інструменти для залякування Тайваню – WSJ
00:43 Засновник Pink Floyd звинуватив Байдена у «розпалюванні війни в Україні»
00:08 Поліція більше не охоронятиме консульства РФ у Латвії

07 серпня

23:37 Росіяни завдали ракетних ударів по Вінниччині: є постраждалі
22:52 «Я все пам’ятаю, але знаходжуся в іншій реальності» – мати загиблої у Вінниці дівчинки оприлюднила допис у пам’ять доньки
22:34 РФ продовжує розширювати свій незаконний контроль на окупованих територіях — МЗС Грузії
21:53 «Російській стороні однозначно будуть потрібні перемовини в певний момент» – Зеленський
21:23 Оскароносна акторка Джесіка Честейн відвідала Київ
20:44 ЗСУ виявили та знешкодили розвідгрупу росіян на Бахмутському напрямку – Генштаб
20:03 Ізраїль та палестинські джихадисти готові до перемир’я – Reuters
19:34 Нацбанк перерахував на потреби армійців майже 18 млрд грн
17:39 Для обходу санкцій брати Ротенберги використовували лазівку у законодавстві Великої Британії
16:54 Випуск iPhone 14 можут перенести через візит Пелосі на Тайвань
16:36 У КМДА пояснили як годувати диких їжаків, щоб їм не нашкодити
16:13 Орбан у Техасі назвав Угорщину «самотньою зірковою державою Європи» та розкритикував лібералів
15:25 На ЗАЕС внаслідок російських обстрілів пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу
14:47 Окупанти не можуть загасити пожежу на заводі «Сателіт» у Маріуполі вже кілька тижнів — радник мера
14:15 У Росії заблокували Patreon та Grammarly
13:30 Софія Ротару повернулася в Україну: вона вперше за пів року висловилася щодо війни

Петиція про заборону громадянам РФ в’їзд в Україну на 50 років набрала 25 тисяч голосів

23 травня на сайті президента України з'явилася петиція з проханням заборонити громадянам країни-агресора в'їзд в України на найближчих 50 років. Зараз вона набрала необхідний мінімум – 25 тисяч.

Понеділок, 8 серпня 2022, 11:20
Підтримати

Петиція №22/138774-еп розміщена на сайті президента України.

Автором петиції є Андрій Кузьмін. Він звернувся до президента, наголосивши, що розв’язана РФ війна проти України тримає уже 8 років.

Кузьмін констатував, що безвізовий з Росією режим призвів що трагічних наслідків:

“На жаль, за ці 8 років влада не спромоглася захистити Україну від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з росією. Ми поплатилися за це тисячами життів”.

Питання заборони в’їзду громадян РФ автор петиції вважає питанням безпеки українців. Окрім цього, він радить обмежити видачу росіянам посвідок на проживання:

“Задля безпеки кожного українця зараз і у майбутньому, ми пропонуємо повністю закрити в’їзд в Україну усім росіянам на наступні 50 років та не видавати посвідки на проживання росіянам окрім тих, хто воював на боці України у російсько-українській війні”.

Петиція уже набрала понад 25 тисяч голосів. Наступним етапом має бути її розгляд президентом України Володимиром Зеленським.

  • Президент України Володимир Зеленський розглянув та відповів на електронну петицію, котра набрала необхідну кількість голосів, про заміну пам’ятника Катерині II на статую американському актору Біллі Геррінґтону. Питання не в його компетенції, але звернувся до Одеської міськради щодо розв’язання.
Теги: візовий режим, війна, заборона в'їзду росіянам, петиція, російсько-українська війна, Росія

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook