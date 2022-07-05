Електронна петиція до президента України Володимира Зеленського щодо заборони очного навчання у всіх навчальних закладах до кінця воєнного стану, котру подали 8 червня, вже набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Про це йдеться у картці петиції на сайті глави держави.

Ініціатор петиції Марія Горшенева зазначила, що необхідно заборонити очне навчання на час воєнних дій в Україні, оскільки не всі навчальні заклади мають бомбосховища та шляхи евакуації: у деяких будівлях вузькі коридори, прольотові сходи.

Вона також наголосила, що після повітряної тривоги учням буде складно сконцентруватися на навчанні. окрім цього, завадити нормальному навчальному процесу може тривалість повітряних тривог.

Щобільше, дітям для щоденного відвідування школи потрібен портфель, книги, зошити та канцелярія, натомість для онлайн навчання достатньо планшета, ноутбука або комп’ютера.

Петиція має перейти на розгляд не пізніше ніж через 3 робочих дні після збору необхідної кількості підписів. Процедура здійснюється невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення інформації про її початок.

Раніше Кабмін ухвалив рішення про дату початку навчального року – вже з 1 вересня усі школи та виші України, обладнані бомбосховищами, працюватимуть в офлайн режимі.