Петиція блогера та активіста Сергія Стерненка про заборону на в'їзд в Україну для громадян Росії або введення візового режиму з РФ набрала 25 тисяч підписів. Такої кількості голосів достатньо, щоб президент Володимир Зеленський її розглянув.

Станом на ранок 12 листопада її підписали понад 25 600 людей.

Автор петиції, громадський активіст та блогер Сергій Стерненко, оприлюднив її 2 листопада і вона набрала потрібну кількість голосів за неповні дев’ять діб.

“За рекордно короткий строк (8 днів і кілька годин) петиція про заборону громадянам РФ відвідувати територію України або запровадження візового режиму із державою-агресором набрала необхідні 25 000 голосів”, – написав Стерненко на своїй сторінці у Facebook. Він наголосив, що петиції особливо актуальна “з огляду на нинішнє загострення на фронті та стягування російських військ до наших кордонів”.

Отже, Стерненко пропонує президенту заборонити громадянам Росії в’їзд до України чи запровадити візовий режим з Російської Федерації.

“З метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму”, – йдеться у тексті петиції.

Наразі президент ще не зреагував на петицію, а її поточний статус – “очікує на розгляд”.

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Зауважимо, що за законом, протягом трьох робочих днів після набрання потрібної кількості голосів Офіс президента повинен повідомити про початок розгляду. Розгляд має бути здійснений не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після цього повідомлення.