Петиція, розміщена на сайті президента щодо заборони російським артистам давати в Україні концерти, набрала понад 25 тисяч голосів.

Петиція опублікована на сайті президента.

Тепер, із набранням необхідної кількості голосів, петиція буде розглянута. Про її підтримку або не підтримку буде публічно оголошено на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

У випадку підтримки, питання може розглядатися у Верховній Раді у вигляді законопроєктів, спрямованих на вирішення порушених у петиції проблем.

Нагадаємо, що цю петицію на сайті президента розмістив шоумен Ігор Кондратюк. На його переконання, музика та інші види мистецтва не можуть бути поза політикою. Також Кондратюк висловив думку, що “любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром”.

Коментуючи розміщення петиції, шоумен нагадав, що раніше президент Володимир Зеленський сам критикував “бізнес на крові”.