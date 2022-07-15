29 червня 2022 року на офіційному інтернет-представництві Президента України опублікували петицію щодо заборони видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці. Вже за два тижні вона отримала необхідну кількість підписів.

Про це йдеться у відповідній петиції.

“Пане президенте, прошу розглянути можливість заборонити на законодавчому рівні видавати повістки на блокпостах, АЗС, вулиці тощо. Згідно з законом про мобілізацію черговість мобілізації повинен був вказати президент в указі про мобілізацію, але там просто вказано розробити її Генштабу ЗСУ, який, своєю чергою, засекретив цю інформацію”, — йдеться у тексті петиції.

За словами автора, зараз багато охочих, які мають бойовий досвід, проте не можуть вступити на службу, бо набрали багато людей “на вулицях”, які не мають досвіду, достатнього бажання воювати, що робить оборонний потенціал меншим.

Водночас зазначається, що користуючись відсутністю інформації про черговість зустрічаються порушення під час надання повісток. Також все частіше чути про випадки, коли людей забирали прямо з черг на АЗС.

Тому підписанти вимагають: набирати резерв спочатку з охочих та заборонити видавати повістки будь-яких в місцях окрім військкоматів або оприлюднити й оновлювати стан хвиль мобілізації, щоби люди, які не підходять під чинну хвилю могли відстоювати свої права під час переміщення на території України у випадках, коли їх хочуть незаконно або з порушеннями призвати на службу.

Петиція опублікована 29 червня 2022, а її автором є Ігор Нерозя. Станом на вечір 15 липня вона набрала 25 586 підписів та очікує на розгляд.