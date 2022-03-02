Петиція опублікована у відкритому доступі.
Документ був опублікований 26 лютого. З його допомогою люди просять країни НАТО та союзників України закрити повітряний простір, тобто забезпечити додатковий захист України від атак РФ з повітря.
Крім того, петиція передбачає розміщення в Україні миротворчих військ, які допоможуть давати відсіч окупаційним військам. Документ вже набрав максимум необхідних голосів, проте кількість підписантів зростає й надалі.
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